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У Посольстві Канади в Нігерії стався вибух, двоє людей загинули
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У Посольстві Канади в Нігерії стався вибух, двоє людей загинули

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У Посольстві Канади в Нігерії стався вибух, двоє людей загинули
Прапор Канади. Ілюстративне фото: Getty Images

Канада розслідує вибух у своєму посольстві в Нігерії, який стався у понеділок, 6 листопада, унаслідок якого загинули двоє людей. Дипломатична установа тимчасово призупиняє роботу.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву міністерки закордонних справ Канади Мелані Джолі.

"Ми можемо підтвердити, що стався вибух у нашій Верховній комісії в Нігерії. Пожежу ліквідовано, і ми працюємо над тим, щоб пролити світло, що спричинило цю ситуацію", — сказала дипломатка.

Вона висловила співчуття родинам двох загиблих. Президент Нігерії Бола Тінубу також висловив співчуття уряду Канади, дипломатичній спільноті та всім людям, які постраждали внаслідок інциденту.

3 листопада Сполучені Штати та Велика Британія попередили своїх громадян про підвищену загрозу для великих готелів у великих містах Нігерії та застерегли від поїздок до цієї африканської країни.

Західні країни регулярно попереджають, що поїздки до Нігерії можуть бути небезпечними, хоча уряд Нігерії часто відкидає це як необґрунтовані повідомлення.

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