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У тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі пролунав потужний вибух
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У тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі пролунав потужний вибух

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У тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі пролунав потужний вибух
Ілюстративне фото. Фото: Бердянська ВМА

Сьогодні, 6 листопада, у тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області пролунав потужний вибух, який було чути у всіх районах міста.

Про це повідомила в офіційному Telegram каналі голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

"Бердянці повідомляють про потужний вибух в місті. Вибух було чути у всіх районах Бердянська. Уточнюємо інформацію та слідкуємо за новинами від Генерального штабу ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

Також інформація щодо вибухів у Бердянську з'явилася й на каналі міського голови Мелітополя Івана Федорова.

Раніше Суспільне повідомляло, що 5 листопада у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали два вибухи, які було чути у всіх районах міста.

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