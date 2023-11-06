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Втрати Волині: в громадах підтвердили загибель ще чотирьох воїнів
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Втрати Волині: в громадах підтвердили загибель ще чотирьох воїнів

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6 листопада в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще четверо бійців з Волині: Анатолій Любчик, Володимир Остров, Віталій Козловський і Роман Доманов.

Володимир Остров

3 листопада в результаті обстрілу поблизу населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області загинув військовий з села Тростянка Володимир Остров, повідомили у Копачівській громаді.

На війні загинув боєць ЗСУ з Волині Володимир Остров
Володимир Остров.

Полеглому захиснику було 45 років, він служив на посаді гранатометника механізованого відділення. В громаді оголосили п'ятиденну жалобу.

Віталій Козловський

На війні також загинув військовослужбовець із села Заболоття Віталій Козловський. Як повідомили у громаді, бійцю було 47 років.

Загинув боєць з Волині Віталій Козловський
Віталій Козловський.

Стрілець–снайпер механізованого відділення загинув 2 листопада в результаті обстрілу. Дату та місце прощання у громаді сповістять пізніше.

Роман Доманов

Лучанину Роману Доманову було 34 роки. За даними міської ради, солдат служив на посаді радіотелефоніста мінометного взводу.

На війні загинув лучанин Роман Доманов
Роман Доманов.

Військовослужбовець загинув 2 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Анатолій Любчик

Про втрату також повідомили у Любешівській громаді — на війні загинув 48-річний волинянин Анатолій Любчик. Бійця понад рік вважали зниклим безвісти.

Підтвердили загибель зниклого на війні бійця з Волині Анатолія Любчика
Анатолій Любчик.

Наразі відомо, що молодший сержант загинув 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області.

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