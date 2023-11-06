НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Канада передала Україні роботів-саперів
МІНУВАННЯВторгнення Росії в УкраїнуКАНАДАЖиттяВійна

Канада передала Україні роботів-саперів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Робот-сапер DIGITAL VANGUARD–S
Робот-сапер DIGITAL VANGUARD–S. Фото: ДСНС

Українські рятувальники отримали від Канади шість роботів Digital VanguardS для дистанційного розмінування територій.

Про це повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій.

Роботи допомагатимуть українським піротехнікам знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси у населених пунктах.

Роботизовані комплекси Digital Vanguard–S передано піротехнічним підрозділам Миколаївської, Запорізької областей та саперам Луганського гарнізону, які нині працюють на Херсонщині, а також Мобільному рятувальному центру швидкого реагування, Міжрегіональному центру швидкого реагування ДСНС України та 2-му Спеціальному центру швидкого реагування ДСНС.

Як зазначили у ДСНС, наразі 30% (а це 174 тис. кв. км) від загальної площі держави є потенційно небезпечними.

"Враховуючи такі обсяги, нове обладнання допоможе саперам швидше та з меншим ризиком для здоров’я й життя дистанційно проводити розвідку та знешкоджувати боєприпаси", — йдеться у повідомленні.

Завдяки бездротовому та дротовому з'єднанню роботи можуть працювати до 5 годин і виконувати різноманітні завдання – дистанційно знищувати вибухонебезпечні предмети або розвідку місцевості.

Digital Vanguard–S має три встановлені камери, завдяки яким оператор слідкує за проведенням маніпуляцій, отримує у режимі реального часу чітке та якісне зображення місця проведення робіт. Такі технологічні можливості надають йому змогу не підходити близько до вибухонебезпечних предметів. А завдяки невеликим габаритам та маневровості, роботів можна використовувати у важкодоступних місцях.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наразі в Україні потребують розмінування 174 тисячі квадратних кілометрів. Для повного розмінування України потрібно 37 млрд доларів і понад 10 тисяч саперів.

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
Повідомлення надійшло на електронну пошту: у Житомирі перевіряють інформацію про замінування ОВА
Повідомлення надійшло на електронну пошту: у Житомирі перевіряють інформацію про замінування ОВА
Двоє людей загинули, четверо — поранені протягом 30 жовтня-5 листопада внаслідок бойових дій на Харківщині
Двоє людей загинули, четверо — поранені протягом 30 жовтня-5 листопада внаслідок бойових дій на Харківщині
Вибухівку не виявили: на Бориспільщині &quot;мінували&quot; школу
Вибухівку не виявили: на Бориспільщині "мінували" школу
У Дніпрі надійшло повідомлення про замінування вокзалу та шкіл міста: що виявила перевірка
У Дніпрі надійшло повідомлення про замінування вокзалу та шкіл міста: що виявила перевірка
На початок