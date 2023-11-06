Канада передала Україні роботів-саперів

Українські рятувальники отримали від Канади шість роботів Digital Vanguard–S для дистанційного розмінування територій.

Про це повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій.

Роботи допомагатимуть українським піротехнікам знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси у населених пунктах.

Роботизовані комплекси Digital Vanguard–S передано піротехнічним підрозділам Миколаївської, Запорізької областей та саперам Луганського гарнізону, які нині працюють на Херсонщині, а також Мобільному рятувальному центру швидкого реагування, Міжрегіональному центру швидкого реагування ДСНС України та 2-му Спеціальному центру швидкого реагування ДСНС.

Як зазначили у ДСНС, наразі 30% (а це 174 тис. кв. км) від загальної площі держави є потенційно небезпечними.

"Враховуючи такі обсяги, нове обладнання допоможе саперам швидше та з меншим ризиком для здоров’я й життя дистанційно проводити розвідку та знешкоджувати боєприпаси", — йдеться у повідомленні.

Завдяки бездротовому та дротовому з'єднанню роботи можуть працювати до 5 годин і виконувати різноманітні завдання – дистанційно знищувати вибухонебезпечні предмети або розвідку місцевості.

Digital Vanguard–S має три встановлені камери, завдяки яким оператор слідкує за проведенням маніпуляцій, отримує у режимі реального часу чітке та якісне зображення місця проведення робіт. Такі технологічні можливості надають йому змогу не підходити близько до вибухонебезпечних предметів. А завдяки невеликим габаритам та маневровості, роботів можна використовувати у важкодоступних місцях.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наразі в Україні потребують розмінування 174 тисячі квадратних кілометрів. Для повного розмінування України потрібно 37 млрд доларів і понад 10 тисяч саперів.