Колонію на Вінниччині перероблять на табір для російських військовополонених

3,2 мільйони гривень — таку суму виділив Кабмін на перепрофілювання Могилів-Подільської колонії на Вінниччині на табір для тримання військовополонених РФ.

Відповідне розпорядження було прийняте 3 листопада.

Згідно з розпорядженням, Міністерство юстиції отримає 3,198 млн грн для здійснення заходів із перепрофілювання державної установи "Могилів-Подільська виправна колонія (№114)" Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань на табір для тримання військовополонених.

До 28 грудня Мінекономіки, Мінфін та Держказначейство мають відзвітувати про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Що відомо про Могилів-Подільську виправну колонію

Могилів-Подільську виправну колонію (№114) було утворено в 1983 році як виховно-трудовий профілакторій. Ус­танову виконання покарань було розташовано на території та у казармах колишнього артилерійського полку, із лімітом наповнення 300 осіб.

У 1992 році профілакторій було реорганізовано в установу виконання покарань посиленого режиму із лімітом наповнення 300 осіб.

У 2004 році Могилів-Подільська виправна колонія була перепрофільована на установу се­реднього рівня безпеки.