"Армія дронів" за тиждень уразила рекордну кількість опорних пунктів РФ

Техніка від державної програми "Армія дронів" з 30 жовтня по 6 листопада успішно влучила в рекордно велику кількість російських опорних пунктів — 335.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Для порівняння, протягом попередніх кількох тижнів була така кількість опорних пунктів Росії, куди вдаряли дрони:

23-30 жовтня — 104;

16-23 жовтня — 135;

9-16 жовтня — 178;

2-9 жовтня — 91.

Міністр Федоров наголосив, що така кількість — абсолютний рекорд станом на зараз.

Також протягом попереднього тижня "Армія дронів" знищила 36 танків, 53 гармати, 83 бойові броньовані машини, 72 вантажівки, 3 системи протиповітряної оборони, 18 самохідних артустановок, 3 склади боєкомплектів або палива, 6 систем РСЗВ, 6 одиниць радіотехнічного обладнання, 5 мінометів, кулеметів та ПТРК і 317 російських військових.

Що відомо про "Армію дронів"

На початку липня 2022 року Мінцифра разом із Генштабом ЗСУ та платформою UNITED24 оголосили збір коштів на "Армію дронів". На першому етапі планували закупити 200 безпілотників.

Комплексна програма "Армія дронів" включає системну закупівлю дронів, їх ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів, повідомили в пресслужбі Мінцифри. На сайті UNITED24 можна пожертвувати на дрон або віддати власний. Усі пожертви надходять на спеціальний рахунок Міністерства оборони в НБУ.

У перші тижні дії програми українці та іноземці пожертвували понад 510 мільйонів гривень на безпілотники для Збройних сил України через платформу UNITED24.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, який мають вигляд одночасно запущені 472 БПЛА з "Армії дронів".

Також у вересні 2022 року ЗСУ отримали перші 20 ударних дронів Warmate, кошти на які українці зібрали через monobank.