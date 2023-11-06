Сумські боксери стартували на чемпіонаті України з боксу серед молоді

Чемпіонат України з боксу серед молоді стартував 6 листопада у селі Бояни Чернівецької області. Участь у чемпіонаті беруть восьмеро сумчан.

"У ринзі боксуватимуть Віктор Велієв, Денис Білоус, Денис Машков, Валентин Дударенко, Даніїл Савицький, Микита Муковоз та В’ячеслав Андамов. Крім того, серед жінок за медаль змагатиметься Віолета Білоконь", — повідомив Суспільному секретар федерації боксу Сумської області Максим Самотой.

Сьогодні у ринзі у ваговій категорії до 71 кг боксував Даніїл Савицький. За результатами поєдинку сумський боксер пройшов у наступне коло турніру.

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