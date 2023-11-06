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У медіа шести країн ЄС виявлено понад 8 тисяч кейсів російської пропаганди — VoxCheck
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У медіа шести країн ЄС виявлено понад 8 тисяч кейсів російської пропаганди — VoxCheck

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Презентація дослідження VoxCheck щодо поширення російської дезінформації у Європі
Презентація дослідження VoxCheck щодо поширення російської дезінформації у Європі. Фото: Медіацентр

За період з лютого по жовтень цього року команда аналітиків VoxCheckФактчекінговий проект незалежної аналітичної платформи "Вокс Україна". Команда викриває брехню, маніпуляції та російську пропаганду як в Україні, так і за її межами. знайшла 8 296 кейсів російської пропаганди у медіа шести країн Європейського Союзу.

Про це повідомила старша аналітикиня VoxCheck Мирослава Маркова під час презентації дослідження щодо поширення російської дезінформації у Європі.

"З лютого до жовтня 2023 року ми виявили 8 296 кейсів російської пропаганди у медіа шести європейських країн", – сказала Маркова.

За її словами, щомісяця в Німеччині, Італії, Чехії, Словаччині, Угорщині та Польщі зʼявлялося понад 920 публікацій у медіа, що містили російський дезінформаційний наратив. Для порівняння, за попередній період дослідження (з 24 лютого 2022-го до січня 2023 року) аналітики виявили 4 836 кейсів, тобто в середньому зʼявлялося 403 кейсів пропаганди щомісяця.

Маркова зауважила, що кількість фейків помітно збільшилася – аналітики додали 43 нових. Вони здебільшого пов'язані з темою контрнаступу і дискредитації української армії. Нібито українські військові масово здаються в полон, мобілізація в Україні масово порушує права людини, мобілізація підлітків тощо.

Також, за її словами, додалися фейки про нібито нові терористичні акти України. Вона підкреслила, що у фокусі абсолютної більшості країн – повідомлення про передачу Україні західного озброєння.

"Зараз дуже сильно форсується тема мирних перемовин. Нібито Росія виступає з численними пропозиціями, а Україна і Захід їх рішуче відкидають лише тому, що хочуть продовжувати війну”, — Маркова.

Вона зауважила, що, наприклад, у Словаччині зараз спостерігається багато прогнозів від західних псевдоекспертів, нібито Росія перейде в наступ та захопить Лівобережжя, що Україна втратить Одесу чи Харків. У Німеччині збільшилася кількість фейків про провал контрнаступу, що Україну перестануть підтримувати, що вся західна зброя була знищена тощо. Водночас в Угорщині почастішали кейси про неефективність зброї та санкції, зокрема через заяву угорського прем'єра Віктора Орбана, що їх потрібно скасовувати. А у Чехії була потужна кампанія з дискредитації української влади й президента Зеленського. У Польщі, як зазначила Маркова, поширюється теза, що США не підтримуватимуть Україну, тому що вони зайняті Ізраїлем.

Аналітикиня також поінформувала, що база VoxCheck налічує тисячі фейкових дезінформаційних повідомлень, зафіксованих у медіа згаданих країн. З них було виділено 27 дезінформаційних наративів.

Один із найбільших – Захід контролює Україну і використовує її у своїх цілях. Один із фейків у рамках цього наративу говорить про те, що Захід нібито змушує Україну відмовитися від мирних переговорів і воювати "до останнього українця".

Інший наратив – що Україна нібито є терористичною державою. Цей наратив аналітики VoxCheck поділили на 12 фейків, серед них, зокрема, й те, що нібито Україна підірвала греблю Каховської ГЕС.

Експерти також склали перелік "білих" (які якісно, фактологічно передають інформацію про Україну) і "чорних" (які поширюють вкиди російської пропаганди та маніпуляцію) медіа.

База фейків доступна у дев'ятьох мовних версіях – українська, російська, англійська, німецька, італійська, чеська, словацька, угорська, польська. Цю базу можна завантажити на сайті VoxCheck.

Раніше директорка Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк заявила, що близько 40% новинного контенту російських медіа стосуються саме України. За її словами, основні наративи, які поширює Росія щодо України, стосуються того, що начебто російське військо перемагає у війні, і Україні не надається зброя. Крім того, постійно в інформаційному просторі РФ тримається наратив про "злобне НАТО".

Наприкінці серпня цього року повідомлялось, що у Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України. Російські пропагандисти розганятимуть фейки, зокрема про "масову мобілізацію" та те, що "контрнаступ ЗСУ не має успіхів".

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