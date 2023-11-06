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У Сумах поховали військовослужбовця Олега Ващенка
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У Сумах поховали військовослужбовця Олега Ващенка

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У Сумах поховали військовослужбовця Олега Ващенка
Фото: Суспільне Суми

Сумчани провели в останню путь загиблого військовослужбовця Олега Ващенка. За інформацією сумського центру комплектування, чоловік загинув 24 жовтня в Донецькій області під час артилерійського обстрілу. За два тижні до цього йому виповнилося 39 років.

"Золотий хлопець. Золота дитина. Спокійний, батько гарний був, син весь час тільки за нього й говорив: "тато, тато". Я не знаю, як дитя в 8 років буде тепер. Як йому сказати? Невідомо. Дуже гарний хлопець був. Такий біль для всіх. Ніколи не пройде, не привітавшись. 39 років було 2 тижні тому. Приїхав додому, 40 хвилин побув, викликали назад, забрали – і все, навіки", — розповіли сусідки загиблого.

Прощалися з Олегом Ващенком у Свято-Миколаївському храмі.

поховання
Фото: Суспільне Суми

"Чемний, добрий, порядний. Дуже любив життя, поважав свою родину. Дуже любив свою дитину, сина. Це його був вибір, він пішов добровольцем з перших днів, кинув роботу, він сказав: як не я, то хто", — згадує загиблого його знайома Надія Кудрявська. За словами Надії Кудрявської, у загиблого залишилися 8-річний син, дружина, сестра і матір.

У Сумах поховали військовослужбовця Олега Ващенка
Фото: Суспільне Суми

"Дитинство наше проходило разом. Бабуся його з Вільшаного Недригайлівського району. Це зараз Роменський район. Разом товаришували, а це таке от… Поганого нічого сказати не можу. З 10 років я його знаю. Останній раз його бачив рік тому, він у нас проживав", — розповів друг дитинства Олега Ващенка — Руслан Косенко.

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