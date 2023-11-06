Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук переводиться з посади начальника Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Тепер Гордійчук працюватиме в Національному університеті оборони України.

Про це він повідомив у коментарі Суспільному.

"Я кадровий військовий, мене на нову посаду перевели. Це підвищення. Я поки у процесі погоджень, згоджень, бо це нова посада", — сказав Гордійчук без уточнень, яку саме посаду відтепер обійматиме.

Водночас 6 листопада військовий опублікував допис у Facebook, де каже про свою зустріч віч-на-віч із міністром оборони України Рустемом Умєровим. І там Гордійчук пише, що його нове місце — заступник начальника Національного університету оборони України імені Черняховського.

Київський військовий ліцей імені Івана Богуна ще 24 жовтня повідомляв, що в стінах навчального закладу пройшла урочиста церемонія прощання з Бойовим Прапором Героя України генерал-майора Ігоря Гордійчука. Ексочільник ліцею Богуна передав керування полковнику Євгену Камалову.

Ігор Гордійчук передав керування ліцеєм Богуна Євгену Камалову, 24 жовтня 2023 року. Фото: Київський військовий ліцей імені Івана Богуна

Ігор Гордійчук — генерал-майор ЗСУ із позивним "Сумрак". Він понад 30 років служить у Збройних силах України. У 2014 році під час оборони Савур-могили його тяжко поранили, зокрема в голову, він довго проходив реабілітацію. 21 жовтня 2015 року Указом президента України Гордійчуку надали звання Героя України і вручили орден "Золота Зірка". Ігор Гордійчук також нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів.

Із 2016 по 2023 рік він очолював Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.

Ігор Гордійчук був героєм нашого спецпроєкту до Дня незалежності "Ми навіть уявити не могли: Як змінилася Україна за 32 роки незалежності". Читайте його історію тут.