З четвертого по 31 грудня на сезонних ярмарках у Житомирі продаватимуть натуральні хвойні дерева. Таке рішення планують винести на розгляд виконавчого комітету міської ради.

Про це повідомляє Житомирська міська рада на своїй сторінці у Facebook.

"Торгівля хвойними деревами здійснюється щороку у передноворічні свята, але є неупорядкованою та стихійною, прилегла територія не утримується в належному санітарному стані. Тому з метою упорядкування торгівлі хвойними деревами та забезпечення утримання прилеглої території в належному санітарному й естетичному стані, вирішили організувати тимчасові майданчики у Житомирі для торгівлі хвойними деревами", — йдеться у проєкті рішення.

Загалом планують створити сім торговельних майданчиків, де можна буде придбати ялинки та сосни.

Перелік адрес, де облаштують сезонні ялинкові ярмарки:

вулиця Велика Бердичівська, 71 (на розі вулиць Великої Бердичівської та Довженка);

вулиця Вітрука, 13, 41;

вулиця Покровська, 96, 131, 151;

вулиця Чуднівська, 133;

проспект Миру, 8-10;

вулиця Київська, 97-а — 99 (майданчик через проїзну частину);

вулиця Небесної Сотні, 8, 10, 12, 14.

"Торгівля хвойними деревами здійснюватиметься тільки з наявним маркуванням пластиковими бірками зі штрих-кодом", — йдеться у повідомленні.

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