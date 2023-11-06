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З 4 по 31 грудня на сезонних ярмарках у Житомирі планують продавати хвойні дерева
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З 4 по 31 грудня на сезонних ярмарках у Житомирі планують продавати хвойні дерева

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З 4 по 31 грудня на сезонних ярмарках у Житомирі планують продавати хвойні дерева
З 16 грудня у Житомирі розпочнуть продавати новорічні ялинки. Фото: Житомирська міська рада

З четвертого по 31 грудня на сезонних ярмарках у Житомирі продаватимуть натуральні хвойні дерева. Таке рішення планують винести на розгляд виконавчого комітету міської ради.

Про це повідомляє Житомирська міська рада на своїй сторінці у Facebook.

"Торгівля хвойними деревами здійснюється щороку у передноворічні свята, але є неупорядкованою та стихійною, прилегла територія не утримується в належному санітарному стані. Тому з метою упорядкування торгівлі хвойними деревами та забезпечення утримання прилеглої території в належному санітарному й естетичному стані, вирішили організувати тимчасові майданчики у Житомирі для торгівлі хвойними деревами", — йдеться у проєкті рішення.

Загалом планують створити сім торговельних майданчиків, де можна буде придбати ялинки та сосни.

Перелік адрес, де облаштують сезонні ялинкові ярмарки:

  • вулиця Велика Бердичівська, 71 (на розі вулиць Великої Бердичівської та Довженка);
  • вулиця Вітрука, 13, 41;
  • вулиця Покровська, 96, 131, 151;
  • вулиця Чуднівська, 133;
  • проспект Миру, 8-10;
  • вулиця Київська, 97-а — 99 (майданчик через проїзну частину);
  • вулиця Небесної Сотні, 8, 10, 12, 14.

"Торгівля хвойними деревами здійснюватиметься тільки з наявним маркуванням пластиковими бірками зі штрих-кодом", — йдеться у повідомленні.

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