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У Джанкойському районі Криму водій насмерть збив людину
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У Джанкойському районі Криму водій насмерть збив людину

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У Джанкойському районі Криму водій насмерть збив людину
Смертельна аварія у Джанкойському районі Криму. Фото: t.me/mvdCrimea82

У неділю пізно ввечері, 5 листопада, у Джанкойському районі окупованого Криму водій Hyundai Solaris збив 41-річного пішохода, який рухався в попутному напрямку. Він помер у лікарні від отриманих травм у ДТП.

Про це повідомляє окупаційне МВС Криму у Telegram 6 листопада.

Аварія сталася о 22:30 на трасі Таврида-Джанкой-Красноперекопськ. 27-річний водій іномарки рухався з боку Джанкоя у напрямку Феодосії, коли наїхав на людину. Він не вибрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожню обстановку, пояснили в окупаційному відомстві.

"Внаслідок пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Він був доставлений до лікарні, де від отриманих травм помер. На місце дорожньо-транспортної пригоди виїжджали співробітники Державтоінспекції. За фактом ДТП проводиться перевірка, встановлюються обставини події", — йдеться у повідомленні.

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