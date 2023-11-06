Гепатит А на Вінниччині пішов на спад: на стаціонарному лікуванні 54 пацієнти

На Вінниччині на стаціонарному лікуванні перебуває 54 пацієнти з гепатитом А. Про це повідомила заступниця голови обласної адміністрації Наталя Заболотна. Для зменшення інтенсивності захворювання було прийнято рішення продовжити дистанційне навчання та надзвичайний стан в області.

На Вінниччині спалах гепатиту А триває з 16 жовтня. Другий тиждень у стаціонарі обласного Клінічного центру інфекційних хвороб місцева жителька Олена. Суспільному розповідає, гепатит А у неї підтверджено лабораторно.

Фото: Суспільне Вінниця

Другий тиждень у стаціонарі обласного Клінічного центру інфекційних хвороб перебуває місцева жителька Олена. Суспільному розповідає, гепатит А у неї підтверджено лабораторно.

"Поступила 23 жовтня, в понеділок, з підозрою на гепатит, а тут його вже підтвердили. Вже два тижні лежу. Симптоми почались ще за тиждень до 23-го – висока температура до 39-ти декілька днів, далі – нудота, слабкість", – каже Олена.

Нині у них на лікуванні з цією недугою перебуває 21 пацієнт, – каже медична директорка центру Галина Мохній.

Фото: Суспільне Вінниця

Захворюваність на вірусний гепатит А на Вінниччині йде на спад,– кажуть і в обласному департаменті охорони здоров’я. Однак, за словами Тетяни Бондаренко, заступниці директорки департаменту, говорити про повне згасання спалаху зарано.

"За вихідні йде, на щастя, зниження захворюваності. Це дає надію, що ми на завершенні спалаху. Наголошуємо на тому, що може бути друга хвиля захворюваності, оскільки пацієнти, які хворіли до жовтушної форми і були носіями", – каже Бондаренко.

Дію надзвичайного стану в області через спалах гепатиту А поки не скасовують, адже кількість активних хворих перевищує сотню, каже Тетяна Бондаренко.

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