На Харківщині повідомили про загибель сержанта, якого вважали зниклим безвісти

Сергій Коваленко з Золочівщини загинув біля Кліщіївки на Донеччині 30 жовтня 2023 року.

Про це повідомили у Золочівській селищній раді.

"Сергій мешкав в селі Великій Рогозянці Золочівської громади. Був старшим сином у багатодітній родині, крім нього батьки виховували ще дев'ятьох дітей", — йдеться у повідомленні.

Сергія Коваленка призвали на службу у травні 2023 року. З вересня його вважали зниклим безвісти.

6 листопада стало відомо про загибель бійця.

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