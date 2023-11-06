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Умови максимально наближені до реальних: студенти Вінницького медуніверситету практикуються в симуляційному центрі
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Умови максимально наближені до реальних: студенти Вінницького медуніверситету практикуються в симуляційному центрі

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Умови максимально наближені до реальних: студенти Вінницького медуніверситету практикуються в симуляційному центрі
Фото: Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА.

У Вінницькому національному медичному університеті студенти-медики вчаться на манекенах в симуляційному центрі. Роблять це перед тим, як лікувати пацієнтів.

Про це повідомляє департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА.

Обладнання для медиків
Фото: Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА.

Перед тим як студент потрапляє у лікарню він навчається в симуляційному тренінгу.

"По-перше, тут умови максимально наближені до реальних. УЗД-діагностика, круті манекени й обладнання, яке є тільки у Вінницькому медуніверситеті", — йдеться в дописі.

Обладнання для медиків
Фото: Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА.

Крім того, нещодавно в симуляційному центрі встановили сенсорний стіл, де можна попрактикуватися у встановленні діагнозу пацієнта і призначити йому лікування.

"Мене вражає робота симуляційного центру. Це сучасний, максимально наближений до реальних умов тренінговий центр. Я прокачала свої знання, тепер час нашої первинки. Адже це лікарі та медсестри, на яких лежить велика відповідальність за здоров'я пацієнта", — зазначила Тетяна Бондаренко.

Обладнання для медиків
Фото: Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА.

Незабаром навчання в симуляційному центрі проходитимуть медики первинки.

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