НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

На Сумщині 547 укриттів неналежно облаштовані — ОВА
УкриттяПРОКУРАТУРАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На Сумщині 547 укриттів неналежно облаштовані — ОВА

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

На Сумщині під час перевірки захисних споруд виявили, що 574 об’єкти державної, комунальної та приватної форми власності не готові до експлуатації. Найбільша кількість необлаштованих укриттів у Сумському, Шосткинському районах, та в місті Суми.

Про це повідомили у військовій адміністрації з посиланням на директора обласного Департаменту цивільного захисту населення Олександра Милаша.

"Головам районних адміністрацій територіальних громад доручено подати позови до суду щодо укриттів, які не готові до використання за призначенням", — зазначив Олександр Милаш.

Загалом на території Сумської області наразі облаштовано вже 1964 укриття, повідомили в ОВА.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Запуск далекобійної ракети ATACMS
США передали Україні ATACMS. Як вони працюють, що можуть вразити та чи є у РФ чим їх збивати
Дізнайтесь більше
У ліцеї на Бориспільщині будують протирадіаційне укриття
У ліцеї на Бориспільщині будують протирадіаційне укриття
Початок будівництва протирадіаційного укриття для учнів ліцею у Коростені можуть перенести
Початок будівництва протирадіаційного укриття для учнів ліцею у Коростені можуть перенести
В Одесі завершили ремонт укриття у видавництві &quot;Чорномор'я&quot;
В Одесі завершили ремонт укриття у видавництві "Чорномор'я"
Укриття дитсадочка ремонтують у Добропіллі
У Добропільській громаді ремонтують укриття у дитсадочку
На початок