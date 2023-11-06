На Сумщині 547 укриттів неналежно облаштовані — ОВА

На Сумщині під час перевірки захисних споруд виявили, що 574 об’єкти державної, комунальної та приватної форми власності не готові до експлуатації. Найбільша кількість необлаштованих укриттів у Сумському, Шосткинському районах, та в місті Суми.

Про це повідомили у військовій адміністрації з посиланням на директора обласного Департаменту цивільного захисту населення Олександра Милаша.

"Головам районних адміністрацій територіальних громад доручено подати позови до суду щодо укриттів, які не готові до використання за призначенням", — зазначив Олександр Милаш.

Загалом на території Сумської області наразі облаштовано вже 1964 укриття, повідомили в ОВА.

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