В Івано-Франківській громаді попрощаються з військовослужбовцем Володимиром Тиличканом.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства "Міська ритуальна служба".

Володимир Тиличкан народився 29 грудня 1982 року. Загинув на війні 1 листопада 2023 року.

7 листопада о 13:00 в селі Хриплин на вулиці Автоливмашівська, 115 розпочнеться прощання з полеглим воїном. О 14:00 у місцевій церкві відбудеться служба.

Поховають Володимира Тиличкана на кладовищі села Хриплин.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube