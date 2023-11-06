Полеглого оборонця з Вінниччини нагородили орденом "За мужність"

Полеглого військового з Вінниччини, молодшого сержанта Олега Дерена нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Відповідний указ №732/2023 опублікований на сайті президента України. Олег Дерен народився 10 вересня 1996 року у селі Павлівці, навчався у місцевій школі. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії , став на захист України.

Воював у складі 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго у протитанковому підрозділі. Загинув 1 лютого 2023 року на околиці села Площанка Сіверськодонецького району Луганської області від поранень несумісних з життям внаслідок танкового обстрілу. Йому було 26 років.