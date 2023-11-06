НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

На Вінниччині у ДТП загинула жінка
ДТПАВАРІЯЛЮДИРегіони

На Вінниччині у ДТП загинула жінка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Вінниччині у ДТП загинула жінка
На Вінниччині у ДТП загинула жінка. Фото: ГУНП області

На Вінниччині у ДТП загинула жінка-пішохід. Сталося це вчора, 5 листопада, поблизу с. Дяківці Вінницького району.

Про це йдеться на сайті ГУНП області.

На Вінниччині у ДТП загинула жінка
Фото: ГУНП області

Попередньо, 45-річний водій автомобіля Lexus, житель м. Чернівці, рухаючись зі сторони Хмельницького у напрямку Вінниці, скоїв наїзд на пішохода, 55-річну місцеву мешканку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідного переходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
ДТП
На Дніпропетровщині зіткнулися дві автівки та мотоблок: п`ятеро людей травмовані
На Київщині 17-річний юнак перебігав колії і його збила електричка
На Київщині електричка збила 17-річного хлопця
На Закарпатті поліцейські затримали водія, який здійснив наїзд на прикордонника
На Закарпатті поліцейські затримали водія, який здійснив наїзд на прикордонника
ДТП зі смертельним наслідком на Черкащині: неповнолітньому водієві обрали запобіжний захід
ДТП зі смертельним наслідком на Черкащині: неповнолітньому водієві обрали запобіжний захід
На початок