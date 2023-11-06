На Вінниччині у ДТП загинула жінка-пішохід. Сталося це вчора, 5 листопада, поблизу с. Дяківці Вінницького району.

Про це йдеться на сайті ГУНП області.

Фото: ГУНП області

Попередньо, 45-річний водій автомобіля Lexus, житель м. Чернівці, рухаючись зі сторони Хмельницького у напрямку Вінниці, скоїв наїзд на пішохода, 55-річну місцеву мешканку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідного переходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.