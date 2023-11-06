Ціни на пальне: чи чекати черкащанам здорожчання найближчим часом

Газ на заправках Черкас за останній тиждень здорожчав на три гривні за літр.

Основна причина здорожчання – нестача ресурсу на ринку, розповів Суспільному начальник однієї із міських мереж АЗС Максим Швець.

Водій Сергій Барвінок часто їздить країною у зв’язку з роботою. За цінами на бензин стежить за допомогою чеків.

"Ти заправився, чека взяв і поклав в бардачок. І щораз чек стає на більшу суму, от і все. Ну їхати треба, куди я дінуся — плачу".

Суспільне Черкаси

Сергій додав, що готується до подальшого здорожчання:

"Скрутна в країні з цим питанням зараз ситуація. Дай Боже, щоб тієї ППО, що нам дадуть, вистачило, щоб все збивали, і нам знову не попалило якісь заводи".

Суспільне Черкаси

Здорожчання пального відчутне і для водія Владислава:

"Оскільки я працюю в таксі, то дуже відчувається. Кожен день помічаю, що на гривню дорожчає пальне, особливо, як їжджу на газу, то кожен день дорожчає. На сім гривень уже подорожчав. Тарифи таксі не ростуть, а ціни на паливо підіймаються. Якось невигідно трохи вже їздити".

Суспільне Черкаси

Пані Світлана працює на одній із приватних черкаських автозаправок адміністраторкою, ситуацію з цінами на пальне прокоментувала так:

"У нас піднявся газ в ціні на пʼять гривень майже. Дизель подешевшав на 50 копійок і бензин подешевшав теж".

Суспільне Черкаси

Оператор однієї із державних АЗС Віталій Гришко розповів, що ціни на пальне вони поки не підвищували.

"Ціни тримаємо, поки мовчать про здорожчання. Сьогодні їздив, бачив, що багато заправок підвищили ціни. Можливо, прийде вказівка про здорожчання і в нас, але поки тримаємося".

Суспільне Черкаси

Про вартість пального та подальші прогнози розповів начальник однієї із міських АЗС Максим Швець.

"Ціни дещо різні, польське пальне, шляхом логістики, коштує у нас 51 гривню 50 копійок. Здешевшало за останні кілька тижнів майже на гривню. Пальне Кременчуцького НПЗ дешевше внаслідок логістики. 95-й бензин ми пропонуємо за ціною 50 гривень, 92-ий – 49 гривень за літр. На газ, на цей час, ціна у нас встановлена 33 гривні 50 копійок. Нещодавно ми продавали газ ще по 29 гривень 50 копійок. Постачальник нам підняв на закупці майже на 3 гривні. Основна причина – нестача ресурсу на ринку. Тенденція така, що, якщо нафта коливатися значно не буде, в межах 3-5 доларів, то, як мінімум, бензин і дизпаливо дорожчати не будуть, можливо, навіть впаде ціна. Щодо газу, постачальник прогнозує, що вже в цьому місяці ми побачимо і 35, і можливо, навіть, 37 гривень".

Суспільне Черкаси

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