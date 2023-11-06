"Повна шабатура": військовий психолог видав гумористичну книжку про службу

Військовий психолог Державної прикордонної служби України Роман Занько написав книжку гумористичних оповідань про війну та службу "Повна шабатура". Працював над нею майже два роки і ще кілька місяців робив адаптацію. Книжка вийшла тиражем 300 примірників.
У виданні автор розповідає про психологічні проблеми, з якими стикаються військові, а також висміює радянський стереотип, що в армії "солдат має страждати".
"Книжка містить гумористичні оповідання. У них йдеться про військового, який не може адаптуватися в цивільному житті. У такому гумористичному плані показані всі негативні моменти, які залишилися від старого війська, від радянської системи. Все це там висміюється і книжка адаптована під сьогодення. Була у війську давня традиція з радянських часів, що солдат повинен страждати — ти повинен ходити літом у важких чоботах, ти затягувати ремінь так, щоб не пролізло два пальці. І дуже багато таких моментів, які були догмою в радянській армії, і в пострадянському просторі це також було нормою, бо поки лишилися ті офіцери, свідки "великого жовтня", вони продовжують цю традицію. От від цього всього, від цих страждань, ми вже, слава Богу, відійшли. У час війни людям дуже важко читати серйозні книжки. Я запитував клієнтів, знайомих — не читають зараз серйозні книжки, які викликають емоції. Тоді і прийшла ідея, що треба щось легке, що могло би трохи відволікти, зарядити позитивними емоціями, щоб були сили продовжувати боротися".
Коли ми почали відходити від цих таких старих режимів? Це пов’язано з повномасштабною війною?
"На жаль, війна не все змінює. Не задає собі людина питання: "чи допоміг солдатам усунути якісь недоліки, або чи дав слушну пораду". Ні, це тільки от — оголосив догану, вказав на недоліки, все, собі поставив галочку — день пройшов недарма. Але для країни і війська це жодної користі не несе. Люди, які це почали розуміти, розвиваються в іншому напрямку. Зараз вже роблять все, щоб людина у військовому середовищі розвивалася як захисник, як спеціаліст".
Що потрібно, аби військовий розвивався і почувався комфортно в цій системі?
"Необхідні спеціалісти, наставники, які би задавали темп і створювали нові традиції українського війська. Потрібні ті, які би відійшли від всього непотрібного, що ми несли на своїй спині довгі роки і що нам заважало розвиватися".
Ви кажете, що це книжка для дорослих, чому?
"У ній є нецензурна лексика. Описати без цього емоції військових, на жаль, неможливо. А шабатура – це таке забуте слово, яке означає валіза або торба. Повна шабатура – це повна торба".
За гроші, які отримали від продажу, ви придбали безпілотник, чому так вирішили?
"Це одне з найнеобхіднішого — техніка, яка дає допомагає розвідці, дає можливість зберегти людське життя. Бійці повинні тренуватися на новітній техніці, тому моя мета була – придбати новітній Mavic, який би відповідав всім тим потребам, які необхідні на фронті.
Над якими виданнями чи творами ще працюєте?
"Це короткі оповідання, бо моя мета — простими словами розказати про складні речі. Серйозна книжка описує, так звані, "каїнові тенденції" в психології. Авель жив праведним життям, він приносив жертви, його жертви були прийняті Господом, а в Каїна нічого путнього не виходило, бо він дивився на свого брата, заздрив йому і був охоплений загальною злобою. І зараз у військовий час також є люди, які приносять жертву — це військові, які воюють, є волонтери, які допомагають. А є люди з тенденцією Каїна, він каже: "Знаю я тих волонтерів, вони собі половину забирають. А там військові, подивіться, машин накупляли, вони ганяють зараз на зелених джипах". От є такі люди, які нічим не хочуть жертвувати, але хочуть виразити злобу і знизити вартість тих, хто допомагає".
Що би ви ще хотіли донести до людей?
"Є таке поняття, як психогігієна, щоб люди вчилися тверезо і правильно сприймати все навколо. Наприклад, день народження дитини в кафе: горять свічечки, грає музика, діти співають, але приходить особа з похмурим обличчям і каже: "дивіться, війна надворі, а вони он роблять", або засуджують весілля: "війна, а вони одружуватися надумали". Деякі люди не сприймають цю війну, як стимул для боротьби, а як стимул для депресії. Вони вважають, що депресуючи, роблять важливу справу. Насправді для того й борються наші воїни, щоб дитина мала день народження, а молоді люди одружилися і продовжували будувати сім’ю і нашу Україну".