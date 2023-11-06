З 2013 року в Україні було зафіксовано як мінімум 315 випадків затримання небайдужими громадянами ймовірних правопорушників. Саме те, що підозрюваних було затримано на місці злочину, в багатьох ситуаціях дозволило притягнути таких людей до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дослідження пошуковика судовим реєстром Бабуся.

У 2013 році було зафіксовано 11 цивільних затримань, після чого їхня кількість зростала майже щорічно. Виключенням став, зокрема, період 2018-2020 років. Так, у 2018 році таких інцидентів нараховувалося 39, у 2019-ому — 16, а у 2020-ому — 13. Надалі кількість затримань знову почала збільшуватися: у 2021 році їх було вже 25, а у 2022-ому — 54. Цього року українці вже побили всі рекорди — наразі зафіксовано принаймні 68 таких епізодів.

Справи

У листопаді 2022-го на трасі Мерефа-Павлоград на Харківщині громадянин затримав та передав патрульним водія легкового автомобіля з ознаками алкогольного сп'яніння, який «петляв» дорогою. За результатами розгляду справи Лозівський міськрайонний суд Харківської області оштрафував водія на 17 тис. гривень та позбавив права керування на один рік.

Ще один інцидент стався у Харкові в грудні минулого року. Там двоє мешканців багатоповерхівки затримали грабіжника, який вломився до квартири свого знайомого та почав трощити майно. У січні 2023 року Жовтневий районний суд Харкова призначив злочинцю покарання у вигляді двох років обмеження волі з умовним терміном один рік.

А ось у місті Вільнянськ Запорізької області у липні 2020 року небайдужий громадянин допоміг правоохоронцям розкрити випадок розбійного нападу та пограбування дівчини. Чоловік за описом впізнав злочинця та, разом із товаришем, затримав й передав його правоохоронцям. У серпні 2022 року Вільнянський районний суд відправив злодія за ґрати на вісім років з конфіскацією майна. Такий серйозний термін був обумовлений кримінальним минулим цього чоловіка, а також тим, що під час слідства була встановлена його причетність до іншої крадіжки.

Що відомо про цивільні затримання

З 2013 кожен громадянин України має право на затримання людини, яка вчинила або намагалися вчинити правопорушення. Про це йдеться у статті 207 КПК "Законне затримання", а на практиці такий процес в нашій державі також називають "цивільним затриманням" чи "громадським затриманням".

За офіційною процедурою, після затримання необхідно викликати поліцію, щоб правоохоронці зафіксували цей факт і розпочали розслідування. До моменту прибуття поліціянтів ймовірних злочинців можна утримувати "своїми силами" або в окремому приміщенні, а також вилучати у них речі, які можуть бути доказами правопорушення. При цьому, законодавством заборонено завдавати затриманим фізичних або психологічних травм, які суттєво нашкодять їхньому здоров'ю.

Разом з тим, в Україні не можна затримувати деяких офіційних осіб, зокрема — суддів та народних депутатів. Таке право наразі мають лише уповноважені органи на підставі окремої процедури.

Водночас у випадку незаконного та безпідставного затримання людини громадяни можуть нести кримінальну відповідальність за ст. 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". За таке порушення передбачено покарання на термін до 10 років позбавлення волі.