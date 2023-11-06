З третього по п'яте листопада у Греції пройшов чемпіонат світу з забігів з перешкодами Spartan Race Trifecta. За підсумками трьох днів змагань Людмила Мартинюк виборола золоту медаль у віковій категорії 40-44.

Спортсменка розповіла Суспільному, що загалом пробігла трохи більше 50 кілометрів, подолала понад 60 перешкод.

"Минулого року я була другою — цього разу їхала саме за першим місцем. Але спочатку все пішло трохи погано. І до останнього навіть не вірила, що зможу увійти в трійку лідерів. Але мій впертий характер тут мені допоміг. Тож я першою прибігла п'ятого листопада на дистанції Beast і змогла вибороти перше місце в Трифекті, тобто за три дні", — розповіла Людмила Мартинюк.

Людмила Мартинюк. Фото: Людмила Мартинюк, Facebook

Фото: Людмила Мартинюк, Facebook

За три дні Людмила подолала три дистанції:

у перший день — коротку дистанцію Sprint — 5+ кілометрів, 20+ перешкод;

у другий день — середню дистанцію Super. Це 10+ кілометрів, 25+ перешкод;

у третій день — найдовшу і найважчу дистанцію Beast — 20+ кілометрів та 30+ перешкод.

Фото: Людмила Мартинюк, Facebook

"Загальний час вийшов п'ять годин 44 хвилини. Відірвалася від суперниці, яка посіла друге місце, всього на 36 секунд. Я зрозуміла, що кожен може все, тільки треба в себе повірити", — розповіла Людмила Мартинюк.

Фото: Людмила Мартинюк, Facebook

Раніше Суспільне повідомляло, що житомирянка Людмила Мартинюк у перший день змагань виборола срібну медаль на чемпіонаті світу Spartan Race Trifecta в Греції.

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