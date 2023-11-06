Протягом тижня у Черкасах народилися 36 немовлят

У пологових будинках Черкас протягом тижня — із 30 жовтня по 5 листопада народилися 36 немовлят.
Про це повідомили у пресслужбі міськради.
За інформацією, серед 36 немовлят, які зʼявилися на світ протягом тижня, більше дівчаток:
"У пологових відділеннях Черкас за тиждень з’явилися 17 хлопчиків та 19 дівчаток", — йдеться у повідомленні.
За попередній тиждень, із 23 по 29 жовтня, у Черкасах народилося 31 немовля.
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