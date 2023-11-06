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На Лимано-Куп'янський напрямок прибули "вагнерівці", щоб очолити штурми РФ — речник "Сталевого кордону"
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На Лимано-Куп'янський напрямок прибули "вагнерівці", щоб очолити штурми РФ — речник "Сталевого кордону"

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На Лимано-Куп'янський напрямок прибули &quot;вагнерівці&quot;, щоб очолити штурми РФ — речник &quot;Сталевого кордону&quot;
Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Протягом 5 листопада на Куп'янському напрямку українські сили відбили близько шести штурмів РФ. На Лимано-Куп'янському — знищили 18 одиниць техніки. Росія продовжує штурмові дії з ціллю захопити Куп'янськ та вийти по лівому берегу річки Оскіл, для чого стягує додаткові сили: для керування штурмовими підрозділами РФ на напрямок прибули 250 "вагнерівців".

Про це в етері "Суспільне. Спротив" повідомив помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" Іван Шевцов.

"За нашою інформацією, "вагнерівці" будуть використані переважно для керування штурмовими діями, а безпосередньо до штурмових підрозділів входять як підрозділи регулярної армії, так і бійці так званих підрозділів "Штурм" і "Штурм Z", укомплектовані з ув'язнених", — сказав Шевцов.

"Прибуло близько 250 "вагнерівців". Росія стягує сили на Куп'янський напрямок — речник "Сталевого кордону"
Фото ілюстративне. Джерело: Генштаб ЗСУ

За його словами, зазвичай штурм проводить група з 20-30 військових, яку супроводжує одна одиниця техніки — танк, БМПБойова машина піхоти чи БТРБронетранспортер. Зі зміною погоди змінилася тактика штурму, говорить представник загону: армія РФ стала залучати менше техніки.

"Це можна побачити за кількістю ураженої техніки: якщо за попередню добу на Лимано-Куп'янському напрямку наші сили оборони знищили 38 одиниць техніки, то за минулу добу — тільки 18. Це повʼязано не з тим, що ми стали гірше працювати, а з тим, що РФ менше використовує техніку. На штурмовиків погода не впливає, Росія кидає їх на штурм незалежно від погоди, тому вони продовжують штурм", — розповів Шевцов.

"Прибуло близько 250 "вагнерівців". Росія стягує сили на Куп'янський напрямок — речник "Сталевого кордону"
Фото ілюстративне. Джерело: Генштаб ЗСУ

Помічник начальника "Сталевого кордону" відзначив ефективність української ПТРКПротитанковий ракетний комплекс "Стугна".

"ПТРК "Стугна" добре себе зарекомендувала. У нас є випадки ураження військової техніки МТЛББагатоцільовий бронетранспортер, "мотолига", БМП, БТР, а також і хороші результати ураження живої сили: одним пострілом можна уразити до 10 військових", — каже Іван Шевцов.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом 5 листопада українські сили відбили близько 10 атак у районі сіл Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області. Також, села Іванівка та Синьківка зазнали авіаударів.

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