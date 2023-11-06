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До повідомлень додавав знімок з мапи: судитимуть черкасця, який "зливав" місця розташування ЗСУ
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До повідомлень додавав знімок з мапи: судитимуть черкасця, який "зливав" місця розташування ЗСУ

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До повідомлень додавав знімок з мапи: судитимуть черкасця, який &quot;зливав&quot; місця розташування ЗСУ
Фото / Черкаська обласна прокуратура

Житель міста Черкаси за гроші передавав місця розташування Збройних сил України. Його затримали та передали до суду обвинувальний акт.

Йдеться про 37-річного мешканця обласного центру, розповіла Суспільному речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.

Черкасець "зливав" місця розташування ЗСУ
Фото / Черкаська обласна прокуратура

За даними слідства, місцевий житель за гроші співпрацював з країною-агресором, шкодив обороноздатності України. За виконану роботу чоловік встиг отримати близько шести тисяч гривень.

"Чоловік з травня 2023 року перебував на зв’язку за допомогою месенджеру Telegram з представником спеціальних служб російської федерації. Він передавав дані про місця розташування військових частин, особового складу ЗСУ, техніки, а також ППО, розміщених на території Черкаської області. До кожного повідомлення додавав знімок з інтернет-сервісу «Google Maps» з точними координатами", — деталізувала Богдана Кулик.

Наразі черкаські прокурори скерували до суду обвинувальний акт. Йдеться про ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Якщо провину обвинуваченого доведуть, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Судитимуть черкасця, який "зливав" місця розташування ЗСУ
Фото / Черкаська обласна прокуратура

На цей час обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.

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