Житель міста Черкаси за гроші передавав місця розташування Збройних сил України. Його затримали та передали до суду обвинувальний акт.

Йдеться про 37-річного мешканця обласного центру, розповіла Суспільному речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.

Фото / Черкаська обласна прокуратура

За даними слідства, місцевий житель за гроші співпрацював з країною-агресором, шкодив обороноздатності України. За виконану роботу чоловік встиг отримати близько шести тисяч гривень.

"Чоловік з травня 2023 року перебував на зв’язку за допомогою месенджеру Telegram з представником спеціальних служб російської федерації. Він передавав дані про місця розташування військових частин, особового складу ЗСУ, техніки, а також ППО, розміщених на території Черкаської області. До кожного повідомлення додавав знімок з інтернет-сервісу «Google Maps» з точними координатами", — деталізувала Богдана Кулик.

Наразі черкаські прокурори скерували до суду обвинувальний акт. Йдеться про ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Якщо провину обвинуваченого доведуть, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Фото / Черкаська обласна прокуратура

На цей час обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.

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