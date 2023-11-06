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Зупинилось серце: на Черкащині поховали захисника
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Зупинилось серце: на Черкащині поховали захисника

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Зупинилось серце: на Черкащині поховали захисника
Смілянська міська рада

На Черкащині поховали Руслана Горбатенка, який помер у Запорізькій області. У захисника раптово зупинилося серце.

Про це Суспільному розповів міський голова Сміли Сергій Ананко.

За словами посадовця, захисник пішов добровольцем. Проходив службу у лавах Збройних Сил України водієм-санітаром медичного пункту четвертого аеромобільного батальйону.

"30 жовтня солдат Руслан Горбатенко раптово помер через гостру серцево-судинну недостатність у місці розташування підрозділу в районі села Комишуваха Запорізької області", — зазначив Сергій Ананко.

Руслан Горбатенко народився у Смілі. Закінчив професійно-технічне училище, отримавши спеціальність столяра. Працював водієм. До початку повномасштабного вторгнення займався ремонтом автомобілів.

Поховали воїна на Алеї Слави Загреблянського кладовища.

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