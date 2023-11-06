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“Близько 60% населення виїхало” — як живе прикордонне Миропілля на Сумщині
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“Близько 60% населення виїхало” — як живе прикордонне Миропілля на Сумщині

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“Близько 60% населення виїхало” — як живе прикордонне Миропілля на Сумщині
Миропілля. Фото: Суспільне Суми

Від центру селища Миропілля Сумської області до кордону з РФ менш як п'ять кілометрів, тут близькість до кордону відчувається майже одразу по характерному звукам пострілів. У селищі пошкоджено 15 інфраструктурних об'єктів. Яка наразі ситуація у Миропільській громаді та із якими проблемами зіштовхуються селяни щодня дізнавалися кореспонденти Суспільного.

На початку червня 2023 року по Миропільській громаді поцілив російський безпілотник типу "Shahed", він влучив у продуктовий магазин. Будівлю повністю зруйнованою. Тоді внаслідок ворожої атаки були також зруйновані патріотичний табір “Грунівська Січ” та один із корпусів "Сіннівської школи”.

“Близько 60% населення виїхало” — як живе прикордонне Миропілля на Сумщині
Руїни продуктового магазину у Миропіллі. Фото: Суспільне Суми

"Прилетів сюди "Шахед" вночі, десь пів на 3. Усе вибухнуло. Тут була дуже сильна, потужне загоряння. Наші хлопці пожежники загасили. Насправді будівля була дуже стара, ще царського будівництва. Тому, там стіна була до півтора метра товщиною. Ви самі розумієте масштаби катастрофи, добре, що це сталося вночі і люди не постраждали”, — розповіла головна спеціалістка бухгалтерсько-господарського відділу Тетяна Нагулова.

“Близько 60% населення виїхало” — як живе прикордонне Миропілля на Сумщині
Руїни продуктового магазину у Миропіллі. Фото: Суспільне Суми

“Усе в зоні 30 кілометрів за державні кошти ніякі соціальні об'єкти не відбудовуються. Єдине, що у нас відновили це садочок у селі Запсілля. Але коштами меценатів. У нас є аграрій у Великій Рибиці, він своїми коштами відбудував будівлю. Інші об'єкти самі розумієте, що могли зробити своїми силами", — сказала пані Тетяна.

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Життя в Миропіллі
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Життя в Миропіллі

Наскільки часто і масово обстрілюють Миропільську громаду?

“Іноді бувають відчуття, що вони на нас відпрацьовують якісь навчання. Ну коли заїде нова група, то це ми бачимо по чистоті та інтенсивності обстрілів", — розповіла Тетяна Нагулова.

“Близько 60% населення виїхало” — як живе прикордонне Миропілля на Сумщині
Тетяна Нагулова. Фото: Суспільне Суми

"Ми не промислова громада, ми — сільськогосподарська громада. У нас це здебільшого соціальна інфраструктура: школа, позашкілля, садочки, лікарні. 15 закладів інфраструктури зазнали пошкоджень. Я думаю, що відсотків до 60 людей виїхали з Миропілля. Це дуже багато. Основна маса людей виїхала минулого року, коли були інтенсивні обстріли, це десь листопад-грудень. На території громади дітей на цей час перебуває десь до 100 осіб. Якщо брати по Миропіллю - це не дуже багато".

“Близько 60% населення виїхало” — як живе прикордонне Миропілля на Сумщині
Миропілля. Фото: Суспільне Суми

Оксана Шульга — директорка місцевого ліцею. Жінка живе у Миропіллі живе усе своє життя. З початку великої війни прийняла рішення залишатися вдома.

“Близько 60% населення виїхало” — як живе прикордонне Миропілля на Сумщині
Оксана Шульга. Фото: Суспільне Суми

"Був такий момент, коли нерви не витримали і винаймали квартиру у Сумах. Я ночувала у той момент, коли був приліт по табору. Коли я сиділа між двох стін і думала: “Ну тут все чуже”. Вдома все рідне. У голові все переключилось і я зрозуміла, що вдома найкраще. Де б ти не був, тут рідні стіни, рідні люди, рідний будинок”, — розповіла директорка Миропільського ліцею Оксана Шульга.

З початком повномасштабного вторгнення навчання в громаді організовано дистанційно. Бо школа знаходиться в 5-ти кілометровій зоні. У приміщенні ліцею вибиті вікна, дах пошкоджений, спортивна зала.

“Близько 60% населення виїхало” — як живе прикордонне Миропілля на Сумщині
Будівля Миропільського ліцею. Фото: Суспільне Суми

Чи можна пристосуватися до такої близькості до кордону? До звуків постійних прильотів?

“До цього не можна звикнути. До війни не можна звикнути. Сприймаєш все, як є, переживаєш це все, відчуваєш. Але звикнути до цього не можна. Не можна звикнути, коли серед ночі прокидаєшся від вибухів і ти розумієш, що треба ховатися. Не можна звикати до того, що в тебе в школі сторож, і що з ним, і як”, — розповіла Оксана Шульга.

“Близько 60% населення виїхало” — як живе прикордонне Миропілля на Сумщині
Оксана Шульга. Фото: Суспільне Суми

За словами директорки ліцею, у Миропіллі нестабільний зв'язок та інтернет. Навчальний заклад підключений до провідного інтернету. Місцеву вишку було підірвано.

"Особисто я живу на крайній вулиці від кордону. Бачу білі гори, монастир та російське село Горналь", — розповіла пані Оксана.

Учнів, хоч і дистанційно, але активно залучають до позашкільного життя. Нині, говорить Тетяна Нагулова, позашкілля Миропільської громади налічує 226 вихованців. На базі місцевого центру дитячої творчості та шкільних філій функціонує понад 25 гуртків різного спрямування.

“Близько 60% населення виїхало” — як живе прикордонне Миропілля на Сумщині
Центр позашкільної освіти в Миропіллі. Фото: Суспільне Суми

"Я маю двох дітей 13 та 11 років. Вони займаються і в наших гуртках, і в гуртках у місті. Але все одно ніщо не замінить того, аби особисто побачити кожну дитину, приділити їй увагу”, — розповіла Тетяна Нагулова.

Це музей Миропільського краю. До повномасштабного вторгнення тут зберігалися десятки експонатів, які розповідали про історію селища. Нині більшість із них - евакуйовані у безпечні місця. Періодично тут влаштовують тематичні експозиції. Приміром, зараз у стінах музею можна побачити виставку, присвячену керівникам України.

“Близько 60% населення виїхало” — як живе прикордонне Миропілля на Сумщині
Євген Забаренко. Фото: Суспільне Суми

"Війна - це річ, від якої не втечеш. Але життя не стоїть на місці. Заклад страждав двічі. Перший раз був найпотужніший. Були зруйновані вікна і дах. Погодні умови нас застали, коли був зруйнований дах, пішов дощ і в нас через погодні умови обсипалася штукатурка, погоріли електроприлади. Ми замінили покрівлю, але працювати ще є над чим. Замінили частково вікна, але після того ще був один обстріл і вони знову були зруйновані”, — розповів в.о директора Центру дитячої та юнацької творчості Миропільської сільради Євген Забаренко.

До Дня захисників та захисниць України у музеї створили тематичну виставку. Серед експонатів є тубус від гранатомета із 2014 року, номерний знак, який лишився від автівки, куди було пряме влучання, уламки шахеда, який прилетів по Сіннівській філії тощо.

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Уламки російського безпілотника Суспільне Суми
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Музей в Миропіллі Суспільне Суми

"Цікавим експонатом є уламок ракети, який потрапив в один із блокпостів. Відбулося це у травні на початку. Завдяки гарній реакції хлопців ніхто там не загинув. Але це було потрапляння в блокпост. Багато експонатів знаходять наші працівники”, — розповів Євген Забаренко.

“Близько 60% населення виїхало” — як живе прикордонне Миропілля на Сумщині
Миропілля. Фото: Суспільне Суми

Яка наразі ситуація по Миропільській громаді? Із якими проблемами зіштовхуєтесь щодня?

"Кадровий голод, який скрізь. Його можна відслідкувати по всій громаді. Це і місцеве самоврядування, і школа, і садочки. Найперше — це виїжджає молодь. Складна ситуація фінансова по громаді. Ми знаходимо у безпосередній близькості до кордону, 2-х кілометрову зону вилучили з обігу сільськогосподарського. Тому, аграрії не обробляють і відповідно не сплачують людям кошти й не сплачують податки до громади. Бо їх звільнила держава від цього”,— розповіла головна спеціалістка бухгалтерсько-господарського відділу Тетяна Нагулова.

На носі зима. Як нині готується громада?

"Активно заготовляємо дрова. Заклади освіти та соціальні інші заклади вони також працюють. Складна ситуація з опаленням, бо фінансове складне становище, вводить економія. Не беремо сезонних кочегарів. Відповідно - у закладах соціальних немає такої температури. Діти не навчаються, а для дорослих зменшується температура у приміщенні. Тому, менша кількість дров буде заготовлюватись”, — сказала Тетяна Нагулова.

Люди всі живуть надією на перемогу.

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