В Охтирці поховали старшого солдата Олександра Кулика

В Охтирці на Сумщині 5 листопада поховали старшого солдата Олександра Кулика. Навідник зенітного кулеметного відділення загинув 24 жовтня під час обстрілу опорного пункту на Донеччині.

Заступник командира роти вогневої підтримки Олександр Глинський розповів, що російські військові вдарили по розташуванню військових близько шостої ранку, це поблизу населеного пункту Старомайорське Донецької області. "З ним я служив з літа 22-го року. Він у нас був в розрахунку гармати. Фактично більше аніж рік виконував бойові завдання на кордоні Сумської області і близько місяця тому був переведений на Донбас. Я пам’ятаю той день, коли його відправляли. Він був веселий. Попрощався з побратимами. Ну і відбув на місце несення служби. Жодних скарг за 2 неділі на Донбасі від нього не було. Це при тому, що вони були на одному з найгарячіших напрямків, які зараз є", — розповів про загиблого чоловік.

Фото: Суспільне Суми

Місяця не дожив чоловік до свого 45-річного ювілею. Командир протитанкового взводу Роман Павленко, згадує, що Кулик був дисциплінованим воїном та у всьому любив порядок: "Дуже він до цього ставився щепетільно. Дуже допомагав товаришам по службі. Був навідником чудовим. Дуже вмів працювати зі своєю технікою. Озброєнням володів дуже добре. А товариші до нього також ставилися з добротою, ввічливістю. Можна було на нього опертися".

Фото: Суспільне Суми

Бойовий шлях Олександр починав разом з батьком, згадує побратим загиблого Сергій Груздо: "Він був веселий, доброзичливий. Любив готувати. Любив рибалку. Дуже переживав за батьків. Добре відгукувався про другу свою половину. Переживав дуже за батька. Коли йому зробили операцію, він дуже тяжко це переносив".

"Знаю Олександра дуже давно. Дуже чуйна, добра людина. Завжди веселий, завжди усміхнений, завжди приходив на допомогу всім", — сказала сусідка загиблого Любов Бутко.

Прийшли попрощатися з Олександром попри зливу і люди, які не були близько з ним знайомі. До війни охтирчани приходили саме до його лотка, де вони разом з батьком продавали продукти, згадує лікар Борис Первушин: "Я часто у нього купував овочі, якими він торгував з батьком на ринку. Приємна людина була дуже".

Фото: Суспільне Суми

Охтирчани ставали на коліна перед процесією, віддаючи останню шану воїну. Поховали Олександра Кулика на Алеї слави Центрального кладовища Охтирки.

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