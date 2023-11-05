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В Австралії розбився легкомоторний літак з пожежниками — Reuters
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В Австралії розбився легкомоторний літак з пожежниками — Reuters

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В Австралії розбився легкомоторний літак з пожежниками — Reuters
Лісові пожежі у Квінсленді, Австралія, 31 жовтня 2023 року, фото: AP

Легкомоторний літак розбився у віддаленому районі австралійського штату Квінсленд. Загинули троє пожежників, що перебували на борту.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що інцидент стався вночі 5 листопада поблизу Мак-Кінлі.

Як пише Reuters, цього тижня пожежники у Квінсленді намагалися локалізувати лісові пожежі, що призвели до загибелі двох людей, руйнування десятків будинків та евакуації мешканців.

Раніше, 29 жовтня, невеликий літак розбився біля злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Ріо-Бранку. На борту літака перебувало шестеро чоловіків, три жінки, дитина віком майже двох років та два пілоти. Усі дванадцять людей загинули.

2 листопада четверо членів екіпажу загинули в середу під час аварії літака швидкої допомоги в центральному мексиканському штаті Морелос.

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