Сумчани стартували у чемпіонаті України з флорболу серед команд першої ліги

Сумчани — серед лідерів флорбольного чемпіонату. Спортсмени з Сум стартували на чемпіонаті України з флорболу серед команд першої ліги. Перший тур 4 та 5 листопада приймало місто Ужгород.

"У перший день "Ворони" перемогли "Госпел" з Рожища (6:0) та другу команду львівського "Лемберга" (3:2). У неділю ми миром розійшлись з рівненським "Фірлес" (1:1), перемогли іншу рівненську команду – "Ліберті" (9:1) і команду "Згода-2" зі Львова (9:5)", — повідомив Суспільному головний тренер сумської команди"Ворони" Роман Каравай.

Після п’яти матчів з тринадцятьма очками сумчани поділяють друге-третє місця у турнірній таблиці першої ліги з рівненським клубом "Fearless".

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