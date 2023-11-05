Художник із Іршанської громади Коростенського району Павло Гусєв вшосте за рік презентує персональну виставку картин жіночих портретів та збірних образів жінок, виконаних у патріотичному стилі, "Незламна".

Художник Павло Гусєв. Фото надане Суспільному Житомир Павлом Гусєвим

Суспільному художник розповів, що своєю творчістю він намагається підтримати силу духу українців, посилити віру у незламність українського народу, військову доблесть ЗСУ та неодмінну перемогу над російськими військами.

Фото надане Суспільному Житомир Павлом Гусєвим

Фото надане Суспільному Житомир Павлом Гусєвим

Фото надане Суспільному Житомир Павлом Гусєвим

"Кожна робота із цієї колекції для мене особисто дуже значима. Всі портрети важливі. Але, зокрема, ті образи та сюжети, які з’явилися після повномасштабного вторгнення російських військ, особливо цінні. Бо в них я намагався відтворити все, що ми зараз переживаємо, а також показати, що нас не зламати, бо ми сильніші, ніж навіть самі думаємо", — сказав Павло Гусєв.

У колекції полотен "Незламна" відтворена певна історична мить останнього періоду, каже художник.

Фото надане Суспільному Житомир Павлом Гусєвим

Фото надане Суспільному Житомир Павлом Гусєвим

Фото надане Суспільному Житомир Павлом Гусєвим

Фото надане Суспільному Житомир Павлом Гусєвим

Фото надане Суспільному Житомир Павлом Гусєвим

Фото надане Суспільному Житомир Павлом Гусєвим

"Мене надихали події, передусім, пов’язані із перемогами ЗСУ. Це були героїчні подвиги наших воїнів, скажімо, затоплення крейсеру "Москва", польоти українських бойових пілотів, контрнаступ ЗСУ, оборона Маріуполя, визволення Херсона, робота рятувальників після терористичних атак російських військ, розмінування територій громад, робота енергетиків, праця невтомних волонтерів, лікарів — та, власне всіх, хто був і є дотичним до подій воєнного часу, в якому ми зараз живемо", — розповів художник.

За його словами, з-поміж жінок, які зображені на його картинах, є відомі історичні постаті: мисткині, кіноакторки, зокрема, такі як Леся Українка, Міла Йовович, Даша Астаф’єфа, Анжеліна Джолі, є просто знайомі автора, а є й вигадані героїні.

Загалом колекція Павла Гусєва налічує понад пів сотню робіт. Половину із них він створював упродовж останніх десяти років, половину — після повномасштабного вторгнення російських військ.

Фото надане Суспільному Житомир Павлом Гусєвим

Фото надане Суспільному Житомир Павлом Гусєвим

Фото надане Суспільному Житомир Павлом Гусєвим

Картини виконані у різних техніках — простим олівцем, аквареллю, акрилом, гуашшю, олійними фарбами. Є декілька жіночих портретів у колекції різьблених по дереву. Різняться картини і розмірами: від формату А4 до формату 80 на 100 сантиметрів.

Фото надане Суспільному Житомир Павлом Гусєвим

Фото надане Суспільному Житомир Павлом Гусєвим

Виставка картин "Незламна" Павла Гусєва відкриється шостого листопада у Домі української культури. І в Житомирі вона працюватиме вчетверте. До цього власну колекцію художник презентував у інших громадах області.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube