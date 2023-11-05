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Втрати Волині: на війні загинули ще двоє військових
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Втрати Волині: на війні загинули ще двоє військових

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5 листопада в територіальних громадах на Волині повідомили про ще дві втрати. У боях на сході країни загинули військовослужбовці Дмитро Байкаров і Андрій Мельничук.

Дмитро Байкаров

У російсько-українській війні поліг волинський боєць Дмитро Байкаров. Про втрату сповістив Нововолинській міський голова Борис Карпус.

Дмитро Байкаров проживав у селищі Благодатне Володимирського району. Захисник загинув на передовій, у Запорізькій області. Дату, місце та обставини смерті бійця не уточнюють.

Стало відомо про загибель військових Дмитра Байкарова та Андрія Мельничука з Волині на фронті
Дмитро Байкаров. Фото: Суспільне Луцьк

Інформацію щодо прибуття тіла волинянина та чину похорону у громаді повідомлять згодом.

Андрій Мельничук

У Колодяжненській громаді підтвердили інформацію про загибель 23-річного захисника Андрій Мельничука. Боєць проживав у селі Любитів Ковельського району. На службу його призвали 7 липня цього року. Служив на посаді старшого сапера-гранатометника інженерно-саперного відділення.

Загинув Андрій Мельничук 15 жовтня 2023 року у Бахмутському районі на Донеччині. Військовий вважався зниклим безвісти.

Відповідно до розпорядження сільського голови в громаді оголосили триденну жалобу — 5, 6 та 7 листопада. Час та місце прощання з полеглим у громаді повідомлять додатково.

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