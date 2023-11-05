На Бахмутському напрямку загинув 27-річний десантник з Одеси

Біля села Кліщіївка, на півдні від Бахмута, від влучання снаряда російської армії загинув військовий з Одеси Станіслав Бочев.

Про це Суспільному повідомила дружина загиблого.

Станіслав служив у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. Йому було 27 років. Крім дружини, у нього залишились трирічний син та донька. Захисника поховали в Одесі 31 жовтня на Алеї Слави Західного кладовища.

"Моє серце завмерло разом з тобою. Мені важко дихати від того, що тебе немає. Він найкращий тато був і є, найкращий чоловік був і є", — написала у своєму дописі у соцмережах дружина військового Анастасія.

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