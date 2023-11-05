20-річний азовець з Дергачівської громади загинув на Луганщині

Солдат Сергій Бало з Вишнівки на Харківщині служив у 12-й бригаді спецпризначення "Азов". Він загинув 30 жовтня у боях поблизу села Діброви на Сєвєродонецькому напрямку.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Навчався в Харківському політехнічному інституті. У квітні 2023 року Сергій вступив до лав Нацгвардії та боронив суверенітет нашої держави на найскладніших ділянках фронту. Сергій Бало був чесною та порядною людиною з високим почуттям справедливості, волі, любові до своїх близьких і до рідної України", — йдеться в повідомленні.

Сергія Бало поховали на Алеї Слави Семенського кладовища в Дергачах, де проживає його родина. У бійця залишилися батьки, сестра та брат.

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