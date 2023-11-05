Аеропорт німецького міста Гамбург призупиняв роботу після того, як на льотне поле прорвалася машина з озброєним чоловіком. Він тримав у заручниках свою 4-річну доньку. Станом на вечір 5 листопада чоловік затриманий.
Про інцидент писало німецьке видання Bild.
Чоловік ввечері 4 листопада проїхав на льотне поле, вистріливши двічі у повітря. Потім він викинув з машини дві пляшки. Поліція повідомила, що під час інциденту ніхто не постраждав, але в машині, ймовірно, перебувають діти, додали правоохоронці. На місце направили велику кількість співробітників поліції.
Поміж з тим, дружина озброєного чоловіка заявила у поліцію про викрадення дитини.
Представник аеропорту Гамбурга повідомив, що через інцидент не можуть вилетіти чи приземлитися 27 літаків.
Станом на вечір 5 листопада, як пише Deutsche Welle, чоловіка затримали. Його чотирирічна донька, що була в машині, не постраждала. Ситуацію намагалися вирішити протягом 18 годин.
В аеропорту Гамбурга повідомили, що робота відновилася, однак все ще спостерігаються значні затримки та скасування рейсів.