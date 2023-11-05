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Озброєного чоловіка, який прорвався в аеропорт Гамбурга та тримав в заручниках дитину, заарештували — ЗМІ
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Озброєного чоловіка, який прорвався в аеропорт Гамбурга та тримав в заручниках дитину, заарештували — ЗМІ

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Озброєний чоловік в аеропорту Гамбурга тримає в заручниках дитину
Ілюстративне фото: Getty Images

Аеропорт німецького міста Гамбург призупиняв роботу після того, як на льотне поле прорвалася машина з озброєним чоловіком. Він тримав у заручниках свою 4-річну доньку. Станом на вечір 5 листопада чоловік затриманий.

Про інцидент писало німецьке видання Bild.

Чоловік ввечері 4 листопада проїхав на льотне поле, вистріливши двічі у повітря. Потім він викинув з машини дві пляшки. Поліція повідомила, що під час інциденту ніхто не постраждав, але в машині, ймовірно, перебувають діти, додали правоохоронці. На місце направили велику кількість співробітників поліції.

Поміж з тим, дружина озброєного чоловіка заявила у поліцію про викрадення дитини.

Представник аеропорту Гамбурга повідомив, що через інцидент не можуть вилетіти чи приземлитися 27 літаків.

Станом на вечір 5 листопада, як пише Deutsche Welle, чоловіка затримали. Його чотирирічна донька, що була в машині, не постраждала. Ситуацію намагалися вирішити протягом 18 годин.

В аеропорту Гамбурга повідомили, що робота відновилася, однак все ще спостерігаються значні затримки та скасування рейсів.

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