Олексій Болховітін з Коломака загинув 7 липня біля селища Хромового на Донеччині під час мінометного, кулеметного та снайперського обстрілів.

Про це повідомили у Коломацькій громаді.

Олексію було 27 років. У нього залишились дружина та діти.

"Перед війною працював закордоном та після повномасштабного вторгнення одразу повернувся додому для захисту своєї родини та Батьківщини, адже мріяв, щоб його діти жили під мирним українським небом", — сказано у повідомленні.

З бійцем попрощалися 4 листопада у Коломаку.

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