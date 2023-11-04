НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Стрілець з Харківщини, який повернувся із закордону боронити Україну, поліг на Донеччині
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Стрілець з Харківщини, який повернувся із закордону боронити Україну, поліг на Донеччині

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Стрілець з Харківщини, який повернувся із закордону боронити Україну, поліг на Донеччині
Олексій Болховітін. Фото: Коломацька територіальна громада Харківської області/Facebook

Олексій Болховітін з Коломака загинув 7 липня біля селища Хромового на Донеччині під час мінометного, кулеметного та снайперського обстрілів.

Про це повідомили у Коломацькій громаді.

Олексію було 27 років. У нього залишились дружина та діти.

"Перед війною працював закордоном та після повномасштабного вторгнення одразу повернувся додому для захисту своєї родини та Батьківщини, адже мріяв, щоб його діти жили під мирним українським небом", — сказано у повідомленні.

З бійцем попрощалися 4 листопада у Коломаку.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Запуск далекобійної ракети ATACMS
США передали Україні ATACMS. Як вони працюють, що можуть вразити та чи є у РФ чим їх збивати
Дізнайтесь більше
Армія РФ двічі поцілила по цивільній інфраструктурі Запорізького району
Військові РФ завдали два ракетних удари по території Запорізького району
Російські обстріли Херсона
"Було дуже гучно, багато диму. Почули, як на дах падають уламки та б'ється скло". Херсонці розповіли про обстріл РФ
Центр протидії дезінформації: повідомлення про мобілізацію студентів технічних спеціальностей на Сумщині — фейк
Центр протидії дезінформації: повідомлення про мобілізацію студентів технічних спеціальностей на Сумщині — фейк
У Житомирі продовжили розгляд справи 82-річного житомирянина Юрія Чернишова, котрого звинувачують у державній зраді
У Житомирі продовжили розгляд справи 82-річного житомирянина Юрія Чернишова, котрого звинувачують у державній зраді
На початок