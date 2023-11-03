Співробітники Служби безпеки України у Львівській області повідомили про підозру в колабораційній діяльності жителю тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області. Так, за даними слідства, чоловік обійняв посаду керівника КП "Бердянскводоканал" Воєнно-цивільної адміністрації Бердянська.

Про це 2 листопада, повідомили на сайті Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, 34-оічний чоловік добровільно погодився на пропозицію окупаційної влади обійняти посаду директора у незаконному органі влади "Комунальное предприятие "Бердянскводоналал" Военно-гражданской администрации города Бердянска", створеного на тимчасово окупованій території міста Бердянськ Запорізької області.

Також фігурант налагодив взаємодію з окремими засобами масової інформації (ЗМІ), використовуючи їх для висвітлення діяльності окупаційної адміністрації РФ, здійснення пропагандистських акцій на її підтримку та формування думки серед населення про законність як власної діяльності, так і діяльності окупаційної влади, йдеться в матеріалах справи.

Так в одному інтерв'ю підозрюваний розповів:

"... про проведені ремонтні роботи на окремій ділянці водогону, акцентував увагу на тому, що це стало можливим лише завдяки шефській допомозі з Тверської області", — йдеться у тексті підозри.

Чоловіку оголошено підозру за ч. 6 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Якщо його провину буде доведено, йому загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади строком до п'ятнадцяти років.

Зазначимо, що ймовірно мова йде про Петрова Олега, що нині обіймає посаду керівника окупаційного комунального підприєства "Бердянскводоналал".

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