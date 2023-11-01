Тато воює, а донька волонтерить: історія сім'ї Репшів з Волині

Військовослужбовець Анатолій Репш із міста Рожище на Волині служить у 14-ій бригаді із квітня 2022 року. Він — заступник командира бойової машини. Його підрозділ стримує ворога на Харківщині. 14-річна донька захисника Марія разом із друзями волонтерять для ЗСУ.

Анатолій Репш нещодавно повернувся додому з передової після третього поранення та розповів Суспільному про військову службу та те, як пишається донькою-волонтеркою.

До війни чоловік працював будівельником, служив строкову службу. Жартує, що тепер професійно будує окопи та бліндажі. Свою службу, каже волинянин, починав з охорони начальника штабу бригади, але там служити довго не зміг. Перевівся на передову. Вже понад рік служить на Куп'янському напрямку. Каже, що боронить ті села, які щодня згадують по телевізору у зведеннях Генштабу: Граниківка, Васютівка, Лиман – перший, Синківка.

"Билися за село Граниківка, то за дві години, за час чергування мій, солдат нарахував 200 прильотів. Там дуже інтенсивні обстріли були", — говорить військовослужбовець.

Анатолій Репш з побратимами. Фото: Суспільне Луцьк

Дружина військовослужбовця Олена Репша каже, що рішення чоловіка про переведення на передову сприйняла негативно. Але, говорить, сперечатися було марно.

"Це моє рішення, яке ти повинна прийняти, змиритися і просто чекати, вірити мені! І я йому дуже вірю та чекаю з перемогою", — говорить Олена.

Анатолій Репш з дружиною Оленою. Фото: Суспільне Луцьк

Окрім тижня реабілітації після поранення, Анатолій Репш вдруге за півтора року служби прийшов додому на десять днів відпустки. донька військовослужбовця Марія каже, що не може натішитися присутністю батька.

Анатолій Репш з дочкою Марією. Фото: Суспільне Луцьк

Дівчина разом із друзями сформувала дитячий батальйон "Бандерівці", в якому діти співають на вулицях міст і таким чином заробляють гроші для ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення таким чином зібрали понад два мільйони гривень, каже дівчина. Серед іншого придбали антидронову рушницю для підрозділу тата.

"Якби мій батько не був військовим, я б все одно волонтерила, але є таке, що знаючи, що він на війні, я хочу допомогти і йому", — говорить Марія Репш.

Марія Репш. Фото: Суспільне Луцьк

Анатолій Репш говорить, що дуже пишається донькою. Каже, що діти її віку мали б гратися, читати та більше вчитися, а вони — волонтерять, співають, допомагають військовим. Під час реабілітації Анатолій Репш прийшов на один із виступів "бандерівців".

"Я підходжу до них на площі, вони співають, біжать тебе обнімати, ти в їхніх очах — справжній герой, аж серце щемить. Це дуже сильний мотиватор", — говорить боєць.

Анатолій Репш з дитячим батальйоном "бандерівці", в яком волонтерить дочка Марія. Фото: Суспільне Луцьк

Під час чергової відпустки, каже військовослужбовець, увесь свій вільний час присвятить сім'ї. Після перемоги теж має плани. Каже: планує добудувати баню, щоб можна було там зібрати усіх друзів та побратимів.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.