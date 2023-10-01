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Армія РФ обстріляла 7 прикордонних громад Сумщини
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Армія РФ обстріляла 7 прикордонних громад Сумщини

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Протягом 1 жовтня російські військові здійснили 17 обстрілів прикордоння Сумської області. Зафіксовано 86 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Які громади були під вогнем протягом 1 жовтня

  • Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Краснопільська громада: 40 мін скинув ворог на територію громади. Також здійснив пуск ракет ПТУР (2 вибухи)
  • Дружбівська громада: вдарили з РСЗВ. Поранено 1 цивільну особу. Також був обстріл з мінометів (12 вибухів).
  • Свеська громада: був мінометний обстріл (7 вибухів).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (9 вибухів).
  • Хотінська громада: здійснено обстріл з гаубиці (5 вибухів), артилерії (5 вибухів), мінометів (6 вибухів) та пуск з літака ракет типу НАР (2 вибухи).
  • Білопільська громада: 7 мін скинули на територію громади.

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