На Донеччині загинув старший солдат з Верхнянської громади, що на Івано-Франківщині, Василь Мартинів.

Про це на Facebook-сторінці повідомила голова Калуської районної військової адміністрації Жанна Табанець.

Василь Мартинів народився у селі Довгий Войнилів у 1982 році. У Збройних силах України військовослужбовець служив у роті спеціального призначення однієї з військових частин.

Василь Мартинів загинув 28 вересня 2023 року на Донеччині, виконуючи бойове завдання із забезпечення оборони, відсічі й стримування російських військових.

"Відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, боєць завжди житиме у наших серцях. Він поклав своє життя на вівтар рідної держави", — пише Жанна Табанець.

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