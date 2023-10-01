Вперше Православна Церква України відзначає свято Покрова Пресвятої Богородиці 1 жовтня. Усі 177 парафій Сумської єпархії перейшли на новий церковний календар з першого вересня, розповів Суспільному прессекретар Сумської єпархії ПЦУ Павло Сушинський. Як відзначили свято Покрова, а також День козацтва та День захисників та захисниць у Свято-Воскресенському соборі – бачили кореспонденти Суспільного.

Вперше Православна церква України відзначає свято Покрова Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем – 1 жовтня. У Свято-Воскресенському соборі у Сумах відслужили святкову літургію, після якої відзначили нагородами захисників України.

Фото: Суспільне Суми

"Сьогодні дуже велике свято, це свято нашого українського козацтва. Це свята Покрова, яка закриває всіх нас, всю нашу землю своїм покровом від усього страшного ворога, який прийшов на нашу землю. Підтримуємо, прийдемо у церкву і пом’янемо, щоб їх Господь зберіг, щоб живі вернулися і цілі", – сказала вірянка Лілія.

"Трохи незвично, але все одно підтримую, тому що це наша українська православна церква. Вона так вирішила, то хай так і буде", – поділилася вірянка Наталія.

"Я, наприклад, цього дня чекав 34 роки, я ще тоді зрозумів, що у нас справжнє свято 1 жовтня, а не 14 жовтня. Бо і 25-го, а не 7 січня", — сказав вірянин Володимир Кольченко.

Фото: Суспільне Суми

Разом із церковним святом Покрова перенесені й День козацтва та День захисників та захисниць України.

"Покрова завжди являється захисницею українського козацтва, українського воїнства. Так треба. Спільні свята із країною-агресором нам ні до чого. Так що, разом до перемоги", — сказав полковник українського козацтва Микола Гнідаш.

"Ми обговорювали це питання і більшістю голосів зробили висновок, що це потрібно, бо це як кажуть на часі, тому що якщо ми хочемо відбудувати щось нове, відійти від тих стереотипів, то треба це робити", — сказав крайовий отаман обласного козацького товариства Віктор Азаренков.

Всі 177 парафій Сумської єпархії ПЦУ перейшли на новий церковний календар з 1 вересня, розповів прессекретар Сумської єпархії ПЦУ Павло Сушинський. Зміни торкнулись тільки нерухомих свят, тобто дати святкування яких не змінюються.

Павло Сушинський. Фото: Суспільне Суми

"Сам юліанський календар, яким користувались церква, він є неточним у своєму літочисленні. Відповідно, там є певна нестиковка, яка і виходить зараз уже на даний сьогоднішній момент у 13 днів. Чим далі, то цей проміжок буде збільшуватися. Ми повинні розуміти, що більшість країн світу, цивілізованого світу, не того, що на нас напав і нас вбиває і хоче нас вбивати, святкує свята за григоріанським календарем, але саме до 2800 року святкування григоріанського календаря співпадають з новоюліанським, тому відповідно всі наші святкування тепер співпадатимуть разом", — розповів прессекретар Сумської Єпархії ПЦУ Павло Сушинський.

Фото: Суспільне Суми

По закінченню богослужіння у свято Покрова усіх охочих біля храму пригостили козацьким кулішем, який приготували захисники.

"М'ясо, пшоно, яйцем заправлено, зажарка зроблена. Дуже смачний куліш", — сказала вірянка Тамара.

Оскільки новий церковний календар запровадили місяць тому, цей рік буде перехідним, додав Павло Сушинський, тож служби у храмах ПЦУ планують і в старі дати свят.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram