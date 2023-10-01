Сум'яни здобули 16 медалей на полтавському турнірі з тхеквондо

Завершився відкритий чемпіонат Полтавської області з тхеквондо. Сумщину представляла команда "Зірки Олімпу", вони везуть в область 16 медалей.

"Участь у змаганнях взяли 287 спортсменів з 17 команд. Сум'яни з центру вищої спортивної майстерності спортклуб "Зірки Олімпу" везуть у Суми 16 медалей", — повідомив Суспільному сумський тренер Олександр Хоменко.

Фото Олександр Хоменко

Вихованець Олександра Хоменко та Назара Циганенка Марк Колесник здобув у Полтаві "срібло". "Бронзу" вибороли Владислав Сизонов, Макар Захаркин, Анастасія Галицька, Аліна Демич та Платон Міщенко.

"Золото" чемпіонату здобули вихованці тренера Ярослава Тараненка Гордій Панченко та Сава Карпишко. Василіса Бедаш, Вероніка Високос та Артем Шиян стали "срібними" призерами. "Бронзу" на полтавському татамі вибороли Ярослав Денисов, Влад Високос, Микола Ольховик, Микола Бондаренко ат Артур Кальний.

Кращим суддею турніру визнаний сум'янин Сергій Стволов.

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