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В Індонезії сталося виверження вулкана Семеру
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В Індонезії сталося виверження вулкана Семеру

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В Індонезії сталося виверження вулкана Семеру
Вулкан Семеру в Індонезії, 5 лютого 2023 року, фото: Getty Images

У Східній Яві в Індонезії 1 жовтня сталося виверження вулкана Семеру. Вулканічний шлейф сягнув 1500 метрів.

Про це повідомляє detikNews.

Зазначається, що виверження розпочалося о 6:33 ранку за місцевим часом. У районі вулкана діє третій рівень небезпеки.

Влада закликала громадськість не рухатися в південно-східному секторі в районі річки Бесук Кобокан на відстані 13 кілометрів від вершини.

З 1818 року було зафіксовано щонайменше 55 вивержень вулкана Семеру: 10 з них призвели до загибелі людей.

У 2021 році виверження станом на початок грудня привело до загибелі 43 особи, ще 13 людей зникли безвісти. Через виверження вулкана близько 3000 будинків були пошкоджені, а близько 6500 людей евакуювали.

4 грудня 2022 року вулкан Семеру знову активізувався, була проведена евакуація населення.

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