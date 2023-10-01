В Індонезії сталося виверження вулкана Семеру

У Східній Яві в Індонезії 1 жовтня сталося виверження вулкана Семеру. Вулканічний шлейф сягнув 1500 метрів.

Про це повідомляє detikNews.

Зазначається, що виверження розпочалося о 6:33 ранку за місцевим часом. У районі вулкана діє третій рівень небезпеки.

Влада закликала громадськість не рухатися в південно-східному секторі в районі річки Бесук Кобокан на відстані 13 кілометрів від вершини.

З 1818 року було зафіксовано щонайменше 55 вивержень вулкана Семеру: 10 з них призвели до загибелі людей.

У 2021 році виверження станом на початок грудня привело до загибелі 43 особи, ще 13 людей зникли безвісти. Через виверження вулкана близько 3000 будинків були пошкоджені, а близько 6500 людей евакуювали.

4 грудня 2022 року вулкан Семеру знову активізувався, була проведена евакуація населення.