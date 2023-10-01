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У Варшаві опозиція вийшла на мітинг за два тижні до виборів
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У Варшаві опозиція вийшла на мітинг за два тижні до виборів

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Тисячі людей збираються на марш на підтримку опозиції у Варшаві, Польща, 1 жовтня 2023 р
Тисячі людей збираються на марш на підтримку опозиції проти правлячої партії "Право і справедливість" у Варшаві, Польща, в неділю, 1 жовтня 2023 року. Фото: AP/Rafal Oleksiewicz.

У Польщі тисячі людей зібралися на мітинг опозиції у Варшаві в неділю, 1 жовтня. Мітинг відбувається за два тижні до парламентських виборів.

Про це повідомляє Reuters.

Опозиція сподівається, що недільний марш стане найбільшим за останні десятиліття і заохотить людей взяти участь у виборах.

"Наближаються великі зміни. Це ознака відродження Польщі", — сказав лідер опозиційної "Громадянської платформи" Дональд Туск натовпу, що зібрався на центральній площі Варшави.

При цьому багато людей розмахували польськими прапорами і прапорами ЄС, пише агенція.

Туск, колишній президент Європейської Ради, заявив, що правляча національно-консервативної партії "Право і справедливість (PiS)", якою керує Ярослав Качинський, може мати на меті вивести Польщу з ЄС. Також Туск назвав вибори вирішальними для прав меншин і жінок.

"Я хочу бути вільною, бути в ЄС, я хочу мати право голосу, я хочу мати вільні суди", — розповіла стоматологиня з містечка під Варшавою Ганна Чацевич.

Як нагадує Reuters, партія "Право і справедливість”,  яка перебуває при владі з 2015 року, проводила передвиборчу кампанію, обіцяючи не пускати мігрантів до Польщі, називаючи це основою для національної безпеки.  Також політсила пообіцяла продовжувати спрямовувати гроші на підтримку сімей та людей похилого віку. Там заперечують критику Заходу щодо підриву демократичних норм і стверджують, що судова реформа спрямована на те, щоб зробити країну більш справедливою і вільною від пережитків комунізму, а зміни в суспільних засобах масової інформації позбавляють її від іноземного впливу.

Опитування громадської думки показують, що "Право і справедливість" (PiS) може перемогти на виборах, але матиме труднощі з формуванням більшості на тлі невдоволення деяких громадян зростанням вартості життя і занепокоєння руйнування системи демократичних стримувань і противаг.

Туск в червні анонсував проведення 1 жовтня великого маршу у Варшаві, що має мобілізувати ще більшу кількість прихильників перед виборами 15 жовтня.

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