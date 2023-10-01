Родинам п'ятьох полеглих воїнів вручили державні нагороди

Пʼятьом родинам полеглих захисників із Гайсинського району, що на Вінниччині, вручили ордени "За мужність" ІІІ ступеня. Їх отримали діти, дружини та батьки воїнів.

Зокрема державними нагородами, як повідомляє Гайсинської РВА, відзначені:

Сержант Андрій Антонюк

Захисник народився 6 вересня 1968 року в селі Шабельня Дашівської селищної громади Гайсинського району. Закінчив Шабельнянську 8-річну школу та вступив до Теплицького професійного аграрного ліцею на механізатора. Після – працював за професією в селі Кальник на сільхозхімії, а вже початок повномасштабного вторгнення зустрів працюючи механізатором в колгоспі "Дружба" в селі Кантелина.

Фото: Гайсинська районна державна адміністрація

Він – досвідчений, фаховий військовослужбовець, який з 2014 року боронив незалежність на Сході України. 6 вересня 2022 року сержант Антосюк був призваний на військову службу по мобілізації Гайсинським РТЦК та СП.

Фото: Гайсинська районна державна адміністрація

1 січня 2023 року сержант Антосюк загинув при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області. Йому було 54 роки. Указом Президента України від 07 червня 2023 року № 320 захисника нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня, на жаль, посмертно.

Нагороду приїхали отримати: дружина Яровенко Людмила Петрівна та донька Героя Діана.

Молодший сержант Микола Волоскевич

Микола Волоскевич народився 20 травня 1973 року в селі Мар’янівка Гайсинського району. Початкову освіту здобув у Закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів села Бубнівка Гайсинської міської ради, а згодом закінчив НВК: СЗШ І-ІІІ ст. – гімназію Гайсина. Пройшов строкову військову службу з 11 червня 1991 по 1993 на посаді механіка та старшого водія. Згодом працював на Гайсинському цукровому заводі.

Фото: Гайсинська районна державна адміністрація

Микола Васильович був учасником АТО та ООС разом з побратимами з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади попри те, що мав прийомну багатодітну сім’ю та усиновлених діток. На другий день від початку повномасштабного вторгнення прийшов добровольцем і був призваний на військову службу по мобілізації Гайсинським РТЦК та СП.

Молодший сержант Волоскевич загинув 18 грудня 2022 при виконанні бойового завдання, поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області.

Указом Президента України від 11 травня 2023 року № 272 молодшого сержанта Волоскевича Миколу Васильовича нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня, на жаль, посмертно.

Фото: Гайсинська районна державна адміністрація

За нагородою приїхали: дружина Тетяна Петрівна та донька Софія Миколаївна.

Сержант Ігор Добрянський

Ігор Добрянський народився 3 липня 1988 року в Мелешкові Гайсинського району. Навчався в ЗЗСО І-ІІ ст. села Кіблич, де зараз навчаються його сини, працює дружина та матір.

Після школи вступив до Гайсинського медичного коледжу. Згодом працював анастезіологом в Тульчинській ЦРЛ, фельшером в рідному селі, лаборантом в Зятковецькій амбулаторії. За своє життя Ігор врятував не одне життя.

Фото: Гайсинська районна державна адміністрація

Сержант Добрянський захищав Україну з перших днів війни. З 2016 року по 2019 рік брав участь в АТО та ООС на Сході України, був учасником бойових дій. Після початку повномасштабного вторгнення, повернувся з роботи з-за кордону аби захищати нашу землю від окупантів. У березні 2022 року був призваний. Проходив службу в 59-ій окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка.

15 березня 2023 року в селі Невельське Донецької області, замовивши спеціальну техніку для евакуації поранених, переконавшись що всіх поранених забрали, Ігор не зумів врятувати себе.

Фото: Гайсинська районна державна адміністрація

За добросовісну службу та виконання поставлених задач, він неодноразово був нагороджений нагородами та відзнаками. Указом Президента України № 331/2023 від 14 червня 2023 р. "Про відзначення державними нагородами України" сержанта Добрянського Ігоря Олександровича посмертно нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.

Нагороду приїхали отримати: батьки – Олександр Михайлович та Марія Володимирівна, дружина – Світлана Вікторівна та сини – Ярослав і Владислав.

Старший солдат Андрій Сиротюк

Указом Президента України від 13 квітня 2023 року № 217 старшого солдата Сиротюка Андрія Васильовича посмертно нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Андрій Васильович народився 8 вересня 1980 року в місті Сігулда в Латвії. Коли йому виповнилося 9 – вони разом із сім’єю переїхали в місто Гайсин. Навчався в місцевому ЗЗСО І-ІІІ ст. №3, здобув неповну освіту, а згодом закінчив вечірній ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2. Проходив строкову військову службу. Після – працював на тепломережі, був кочегаром.

Фото: Гайсинська районна державна адміністрація

З 2015 року захищав Україну в АТО в складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Після ротації, працював на посаді водія "Продовольчої компанії "Зоря Поділля".

За тиждень до повномасштабного вторгнення з Андрієм зв’язалися його бойові побратими з 9-го окремого мотопіхотного батальйону «Вінницькі Скіфи»». 19 лютого він знову став до лав ЗСУ, був призваний на військову службу за контрактом Гайсинським РТЦК та СП.

Фото: Гайсинська районна державна адміністрація

22 травня 2022 року внаслідок обстрілу з БМП-3 противником в населеному пункті Новосілка Великоновосільського району Донецької області старший солдат Сиротюк отримав смертельне поранення.

Нагороду приїхали отримати: син Героя Нікіта Андрійович, батьки та вся велика родина.

Солдат Роман Федорук

Роман Федоруку народився 04 березня 1987 року в м. Гайсин. Навчався до 9-го класу в НВК: СЗШ І-ІІІ ст. гімназії м. Гайсин, але закінчував ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2. Згодом вступив до Вінницького національного аграрного університету на спеціальність менеджмент. Працював дефектоскопістом на філії "Виробничого ремонтно-технічного підприємства "Укргазенергосервіс" акціонерного товариства "Укртрансгаз" в с. Носівці.

Фото: Гайсинська районна державна адміністрація

Після звільнення був призваний Гайсинським РТЦК та СП на військову службу за контрактом 31 січня 2022 року на посаду номер обслуги 6 самохідного артилерійського взводу 3 самохідної артилерійської батареї військової частини А0281 тобто 95-ої окремої десантно-штурмової бригади.

Солдат Федорук Роман Іванович загинув 25 квітня 2022 р. в районі населеного пункту Новомиколаївка Донецької області внаслідок ракетного удару, отримавши осколкове поранення.

Фото: Гайсинська районна державна адміністрація

Указом Президента України від 13 квітня 2023 року № 218 солдата Федорука Романа Івановича посмертно нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

За нагородою приїхали: дружина Вікторія Семенівна і донечка Домініка.