Після успішних атак ЗСУ по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму росіяни почали будувати оборонні спорудження поблизу Феодосії.
Про це повідомив військово-партизанський рух "Атеш" на своєму каналі у Telegram.
Так, партизани виявили спорудження нових фортифікацій та укріплень з боку села Батальне Керченського району, а також "зуби дракона" з боку Феодосії.
"Зуби дракона" будуть зламані!", — наголосили в русі "Атеш".
Укріплення і фортифікації з боку Батального. Фото: google.com/maps
"Зуби дракона" з боку Феодосії. Фото: google.com/maps
Окупанти будують оборонні лінії в районі Феодосії — кримські партизани. Фото: Атеш
Окупанти будують оборонні лінії в районі Феодосії — кримські партизани. Фото: Атеш
Що відомо про останні дії руху "Атеш" у Криму
- Учасники військово-патріотичного руху "Атеш" та небайдужі мешканці Севастополя допомагали коригувати ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ 22 вересня.
- Кримські партизани з'ясували, що інтернет-провайдери отримали від свого керівництва вказівки про підвищення контролю у Бахчисарайському районі щодо проукраїнських користувачів. Їм наказано відправляти дані про підозрілих осіб до Федеральної служби безпеки Росії.
- "Атеш" також дізнався на початку вересня, що кримські медзаклади переповнені російськими окупантами, понівеченими та пораненими на війні в Україні.
- В рамках мобілізації окупанти у Криму формують списки випускників вищих навчальних закладів для військоматів, повідомив військово-партизанський рух.
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