Після успішних атак ЗСУ по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму росіяни почали будувати оборонні спорудження поблизу Феодосії.

Про це повідомив військово-партизанський рух "Атеш" на своєму каналі у Telegram.

Так, партизани виявили спорудження нових фортифікацій та укріплень з боку села Батальне Керченського району, а також "зуби дракона" з боку Феодосії.

"Зуби дракона" будуть зламані!", — наголосили в русі "Атеш".

Укріплення і фортифікації з боку Батального. Фото: google.com/maps

"Зуби дракона" з боку Феодосії. Фото: google.com/maps

Окупанти будують оборонні лінії в районі Феодосії — кримські партизани. Фото: Атеш

Окупанти будують оборонні лінії в районі Феодосії — кримські партизани. Фото: Атеш

Що відомо про останні дії руху "Атеш" у Криму

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