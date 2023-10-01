Частина Сімферополя тимчасово залишиться без води та світла

У декількох районах тимчасово окупованого Сімферополя 2 жовтня не буде світла до вечора, а також з 2 по 4 жовтня вимкнуть воду. Це пов'язано з плановими ремонтними роботами.

За даними окупаційного підприємства "Крименерго", електроенергії тимчасово не буде з 8:00 до 17:00 на 12 вулицях та одному провулку:

вулиця Набережна 60-річчя СРСР, 40-46, 51/1;

вулиця Дибенка, 12-28, 42-68, 1-29;

вулиця Чора Батир, 2-28, 1-41;

вулиця Емель, 1-33;

вулиця Мерджан, 2-46, 1-53;

вулиця Каверіна, 2-60А, 1-41;

вулиця Сабріє Ереджепов, 1-21;

вулиця Ізобільна, 2-30;

вулиця Алім Азамат, 2-40, 1-41;

вулиця Яшлик, 2-28, 1-31;

вулиця Достлук, 16-26, 1-31;

вулиця Севастопольська, 23, 243, 253, 251, 253;

провулок Заводський, 36.

Крім того, як повідомляє окупаційна компанія "Вода Криму", частина Сімферополя залишиться без води з 2 по 4 жовтня через перебудову магістрального водоводу.

Роботи проводитимуть із 23:00 2 жовтня до 23:00 3 жовтня, а повне відновлення водопостачання вже буде до 6:00 4 жовтня. На цей період заплановано підвезення питної води автоцистернами.

Де не буде води 2-4 жовтня у Сімферополі

Без води тимчасово залишаться споживачі на:

проспекті Перемоги, вулицях Лермонтова, Куйбишева, Фруктовій, Донській, Титова, Камиш-Бурунській, Солдатській, Сельвінського, Автомобільній, Краснодарській, Баришева, Саватєєва, Озерова, Октябрят, Перегонець, Дачній, Грибоєдова, Стахановців, Партизанської, Рубцова, Левкіна, Смирнова, Терлецького, Будьонного, Малоріченської, Лугової, Кар'єрної, Приміської, Виноградної, Зуйської, Скелястої, Глінки, Сімеїзької, Надiнського, Артезіанської, Новосергіївської, Яковлєвої, Чечоткіна, Добросмислова, Єфімової, Комунарів.

Водночас водопостачання тимчасово не буде на таких проїздах міста:

Краснодарському, Скелястому, Красногорському, провулках Північному, Фруктовому, Рожевому, Саватєєва, Шовковичному, Скрипниченка, Вільному, Піщаному, Лівенському, Алмазному, Кар'єрному, Зуйському, Новосергіївському, Автобусному, Лиственному.

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