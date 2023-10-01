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У Туречичині в центрі Анкари біля будівлі МВС прогримів вибух. Що відомо
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У Туречичині в центрі Анкари біля будівлі МВС прогримів вибух. Що відомо

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вибух в Анкарі 1 жовтня біля будівлі МВС Туреччини
Прапор Туреччини. Фото: Getty Images

У Туреччині у центрі Анкари Вибух прогримів вибух біля будівлі МВС. Глава МВС Туреччини повідомив, що біля будівлі міністерства була спроба теракту: один із терористів підірвав себе, іншого нейтралізували.

Про це інформує Anadolu.

"Двоє терористів у легкому комерційному автомобілі перед воротами Головного управління безпеки здійснили вибух, один з терористів підірвав себе", — пише Anadolu з посиланням на міністра внутрішніх справ Ерлікая.

За словами посадовця, 2 поліцейських отримали легкі поранення під час стрілянини.

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