У Туречичині в центрі Анкари біля будівлі МВС прогримів вибух. Що відомо

У Туреччині у центрі Анкари Вибух прогримів вибух біля будівлі МВС. Глава МВС Туреччини повідомив, що біля будівлі міністерства була спроба теракту: один із терористів підірвав себе, іншого нейтралізували.
Про це інформує Anadolu.
"Двоє терористів у легкому комерційному автомобілі перед воротами Головного управління безпеки здійснили вибух, один з терористів підірвав себе", — пише Anadolu з посиланням на міністра внутрішніх справ Ерлікая.
За словами посадовця, 2 поліцейських отримали легкі поранення під час стрілянини.
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