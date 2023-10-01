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Сумчани вибороли медалі на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби
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Сумчани вибороли медалі на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби

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Сумчани вибороли медалі на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби
Учасники турніру. Фото Руслана Тарабара

З 28 по 30 вересня місто Біла Церква приймало всеукраїнський турнір з вільної боротьби. У ньому змагались юнаки та дівчата 2009-2010 та 2011-2012 років народження.

"Участь у турнірі взяли 499 учасників. Не залишились без медалей і сумчани. Веземо у Суми "золото", три "срібла" і "бронзу", – розповів Суспільному тренер сумської команди Руслан Тарабар.

Перше місце у Білій Церкві у своїй віковій та ваговій категоріях посів Віктор Коверга. Другими стали Поліна Тарабар, Денис Хряпін та Олександр Коверга. Трете місце у Євгена Бондарєва.

Сумчани вибороли медалі на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби
Учасниці турніру. Фото Руслана Тарабара

У кроці від медалі зупинились Матвій Анцибор, Семен Наумов, Данило Пожиленко, Владислав Білан та Іван Бага. Вин посіли п’яті місця.

Підготували спортсменів до змагань Ігор Єрофєєв, Руслан Тарабар, Денис Співак та Олександр Карпов.

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